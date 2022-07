Wall Street Libur, Bursa Eropa Menguat Ditopang Saham Migas

London, Beritasatu.com — Bursa Eropa ditutup menguat pada Senin (4/7/2022) di tengah bursa global yang relatif tenang mengingat bursa di Amerika Serikat Wall Street libur Hari Kemerdekaan 4 Juli.

Indeks pan-European Stoxx 600 di bursa Eropa ditutup naik 0,6%. Saham minyak dan gas melonjak 4,1% memimpin kenaikan karena sebagian besar sektor dan bursa utama diperdagangkan di wilayah positif. Saham teknologi melawan tren, turun 1%.

Dalam pergerakan harga saham di bursa Eropa, Harbour Energy, Shell dan BP naik hampir 5% memimpin indeks blue-chip di bursa Eropa di tengah reli saham energi.

BACA JUGA Bursa Eropa Mixed Setelah Kuartal Terburuk Sejak 2020

Di sisi yang berlawanan, Uniper di bursa Eropa merosot 27% ke dasar Stoxx 600 setelah pemerintah Jerman sedang mempertimbangkan bailout negara untuk membendung dampak Rusia mengurangi pasokan gas ke Eropa.

Bursa global mulai melakukan perdagangan pada paruh kedua tahun ini setelah paruh pertama - didominasi kekhawatiran inflasi, perang Ukraina dan potensi resesi global - berakhir pekan lalu.

Sementara bursa saham Hong Kong jatuh di tengah bursa Asia-Pasifik yang beragam Senin menjelang keputusan bank sentral Australia dan Malaysia minggu ini.

Mengingat bursa AS tutup karena libur 4 Juli pada Senin, volume perdagangan jauh lebih tipis.

Kebijakan bank sentral kembali mengemuka minggu ini. Bank of England menerbitkan Laporan Stabilitas Keuangan 1 tahunan terbaru pada Selasa (5/7/2022), sebelum Federal Reserve AS (the Fed) merilis risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal terbaru pada Rabu (6/7/2022) dan Bank Sentral Eropa menerbitkan laporan diskusi kebijakan moneter terbaru pada Kamis (7/7/2022).

BACA JUGA Minim Sentimen Penggerak, Bursa Asia Dibuka Bervariasi

KTT Keuangan Euro Frankfurt berlangsung Senin dengan pembicara utama Wakil Presiden ECB Luis de Guindos dan Presiden Deutsche Bundesbank Joachim Nagel.

Sementara harga produsen zona euro Mei naik 0,7% dari April 36,3% (tahun-ke-tahun), sedikit lebih rendah dari yang diharapkan ekonom.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC