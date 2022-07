Stellar Women & Lenovo Dukung Digitalisasi Bisnis Perempuan

Jakarta, Beritasatu.com - Platform pemberdayaan perempuan Stellar Women bekerja sama dengan Lenovo Indonesia menggelar Stellar Women Future Leaders Lab sebagai upaya membangun kesetaraan gender dalam dunia bisnis dan teknologi.

Sebagaimana diketahui, walaupun semua wirausaha menghadapi tantangan yang berat, wirausaha perempuan di Asia Tenggara menghadapi hambatan struktural yang lebih besar akibat norma gender yang diskriminatif. Misalnya, tidak tersedianya jaringan kewirausahaan dan mentor sehingga perempuan kesulitan untuk memulai dan mengembangkan usahanya, terutama di tengah era digital.

UNICEF mendorong agar hambatan gender dapat segera teratasi sebab dapat memberikan kontribusi PDB global sebesar US$13 triliun pada tahun 2030. Sementara itu, data McKinsey pada bulan Maret 2022 menunjukkan 60-80% konsumen akan terus menggunakan layanan online sebagai akibat perubahan perilaku pelanggan akibat pandemi Covid-19. Sehingga menjadi sebuah keharusan untuk bisnis perempuan beradaptasi dengan teknologi.

Menanggapi fenomena ini, Stellar Women Future Leaders Lab bersama Lenovo menggelar Female Founders Talk: Discovering the Unthinkable Business Innovation sebagai salah satu rangkaian Stellar Women Future Leaders Lab.

Dengan slogan “Empowering Indonesian Women to Innovate Through Technology”, Stellar Women dan Lenovo mendorong perempuan Indonesia untuk tidak hanya menghadirkan berbagai inovasi baru pada bisnisnya melalui peningkatan produktivitas, kolaborasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, khususnya dengan memanfaatkan teknologi, tetapi juga mendorong pengembangan diri baik secara personal maupun profesional.

Hal ini juga sejalan dengan visi Stellar Women dan Lenovo Indonesia dalam pemberdayaan perempuan. Stellar Women dengan berbagai programnya bertujuan untuk memberikan wadah untuk perempuan berambisi mewujudkan impiannya.

Sementara itu, Lenovo Indonesia dalam kampanyenya ThinkBook “Do The Unthinkable” mendorong pelaku bisnis perempuan untuk dapat terus produktif dan berinovasi dalam menjawab tantangan bisnis saat ini.

"Sebagai seorang womenpreneur yang kehidupan sehari-harinya dekat sekali dengan teknologi, saya merasa sangat bersyukur dan senang sekali event Stellar Women Future Leaders Lab ini terlaksana. Program ini didesain untuk membawa bisnismu menggunakan teknologi lebih jauh dan memberikan pengetahuan teknologi kepada para pengusaha perempuan. Jadi, saya yakin dan percaya ini adalah wadah yang tepat untuk para perempuan meng-upgrade bisnisnya,” ungkap Samira Shihab, Founder of Stellar Women, Co-Founder & CEO of Tinkerlust dalam siaran persnya, belum lama ini.

Stellar Women Future Leaders Lab akan berlangsung selama satu bulan, mulai dari 29 Juni hingga 6 Agustus 2022. Adapun, program ini terdiri dari beberapa subprogram, seperti rangkaian webinar, mentorship, dan demo day. Stellar Women Future Leaders Lab juga menghadirkan kurikulum pelatihan yang didesain khusus sesuai dengan kurikulum bisnis berbasis teknologi dengan pembimbing yang profesional, kesempatan untuk mendapatkan pendanaan, serta 1-on-1 mentorship dengan mentor yang berpengalaman.

Berikut topik webinar yang diadakan beserta narasumber pada Stellar Women Future Leaders Lab:

1. Female Founders Talk: Discovering the Unthinkable Business Innovation, pada 29 Juni 2022, dengan pembicara Dinda Hervi (Venture Partner at Moonshot Ventures), Iim Fahima Jachja (Founder of Queenrides), dan Samira Shihab (Founder of Stellar Women, Co-Founder & CEO of Tinkerlust).

2. Knowing Your User, pada 6 Juli 2022, dengan pembicara Gian Adhitya (Associate, Sequoia Southeast Asia).

3. Creating the MVP, pada 6 Juli 2022, dengan pembicara Tessa Wijaya (Co-Founder & COO of Xendit).

4. Raising Money for Your Startup, pada 13 Juli 2022, dengan pembicara Sherlyn Adhianni Gautama (Co-Founder & Chief Business Development Officer Astro).

5. Digital Marketing for Business Growth, pada 13 Juli 2022, dengan pembicara Michelle Hendra (CMO at MyVenus, Content Creator, Entrepreneur).

6. Build The Unthinkable Impact, pada 6 Agustus 2022.

Stellar Women juga mengadakan kompetisi bisnis yang memberikan kesempatan kepada 10 founders startup perempuan terpilih untuk mendapatkan pembinaan dari para mentor berpengalaman.

Setelah dipersiapkan dengan baik, founders startup ini akan mengikuti demo day pada 27 Juli 2022, di mana mereka akan melakukan pitching ide bisnisnya kepada para investor dengan tujuan mendapatkan pendanaan. Tiga founders startup terbaik akan mendapatkan total hadiah pendanaan bisnis hingga Rp 20 juta pada awarding day yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2022. Pendaftaran untuk mengikuti demo day masih dibuka hingga 9 Juli 2022.

Para founders, business leader, hingga tech talent yang tertarik untuk mengembangkan kemampuannya dalam berbisnis, khususnya dalam hal digitalisasi, bisa mencari tahu lebih lanjut tentang Stellar Women Future Leaders Lab dan mendaftarkan diri di https://www.stellarw.com/future-leaders-lab.

