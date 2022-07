Wah! Bank Sinarmas Luncurkan Layanan Prioritas Digital

Jakarta, Beritasatu.com– PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) terus berinovasi dalam mengembangkan layanan digital baru dalam rangka memberikan layanan prioritas melalui aplikasi mobile banking Simobiplus.

“Selama ini, layanan prioritas yang ditawarkan bank lain hanya berlaku di kantor cabang, tetapi kami melihat bahwa perilaku nasabah sudah berubah karena sudah semakin terbiasa bertransaksi menggunakan aplikasi mobile banking dan semakin jarang berkunjung ke kantor cabang sehingga nasabah semakin jarang memanfaatkan layanan prioritas tersebut. Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi Bank Sinarmas kepada para nasabah loyal, kami meluncurkan layanan prioritas digital agar nasabah bisa tetap mendapatkan special benefit tanpa perlu ke kantor cabang,” ujar Direktur Digital Bank Sinarmas Soejanto Soetjijo, dalam keterangan resmi, Selasa (5/7/2022).

BACA JUGA Bank Sinarmas Investasi US$ 25 Juta di DANA

Pada layanan prioritas digital ini, pengguna akan mendapatkan reward berbeda sesuai level anggotanya. Semakin tinggi levelnya maka akan mendapatkan reward yang semakin menarik. Reward tersebut disesuaikan dengan level anggota yang terdiri dari empat kategori, yaitu Silver, Gold, Platinum, dan Diamond. Perbedaan level anggota ini diukur berdasarkan total dana nasabah per bulan. Semakin besar total dana nasabah maka akan semakin besar manfaat yang diperoleh nasabah.

Member Silver adalah nasabah dengan total dana sampai dengan Rp 20 juta per bulan, Gold adalah nasabah dengan total dana Rp 20-100 juta per bulan, Platinum adalah nasabah dengan total dana Rp 100 juta sampai dengan Rp 1 miliar per bulan, dan Diamond adalah nasabah dengan total dana di atas Rp 1 miliar per bulan.

Di tahap awal peluncuran layanan prioritas ini, member Diamond akan memperoleh diskon spesial hingga 50% untuk pembelian e-voucher di SimobiPlus dari berbagai merchant, seperti Tokopedia, Traveloka, Gojek, Grab, MAP, Starbucks, H&M dan lainnya. Selain itu, nasabah dapat menikmati promo flash sale, birthday gift, tarik tunai gratis serta gratis transfer instan antar bank menggunakan BI Fast.

BACA JUGA Lanjutkan Digitalisasi, Bank Sinarmas Luncurkan Kartu Kredit Virtual

Direktur Utama Bank Sinarmas Frenky Tirtowijoyo menambahkan bahwa dengan memiliki aplikasi Simobiplus, seluruh transaksi perbankan bisa dilakukan melalui genggaman, seperti membuka rekening dan deposito secara online tanpa perlu ke kantor cabang, mengajukan kartu kredit, membayar tagihan atau top up, transfer instan antarbank gratis menggunakan BI Fast, transfer dana jumlah besar dengan limit hingga Rp 2 miliar per hari dan berbagai promo diskon serta program loyalty melalui Simas Poin.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily