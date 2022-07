Great Edu Targetkan Pendapatan Rp 68 Miliar di 2022

Jakarta, Beritasatu.com - PT Greatedu Global Mahardika (Great Edu) membidik target pendapatan Rp 68 miliar pada tahun 2022. Great Edu merupakan startup yang bergerak di bidang platform pendidikan berbasis digital.

Chief Executive Officer (CEO) Great Edu, Ade Irma Setya Negara mengatakan, Great Edu merupakan platform pendidikan berbasis digital yang fokus sebagai tempat bertumbuh dalam dunia kerja, bisnis, maupun pendidikan.

"Kami menargetkan gross merchandise value (GMV) tahun 2022 sebesar Rp 68 miliar, target itu meningkat dibandingkan setahun sebelumnya,” kata chief executive officer (CEO) Great Edu, Ade Irma Setya Negara, di Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Dia mengatakan, platform pendidikan berbasis digital masih potensial di Indonesia. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan edukasi masih tinggi.

"Untuk mencapai target tahun 2022 kami akan memperkuat penetrasi pasar pada segmen pasar business to consumer (B2C), business to business (B2B), dan business to government (B2G),” jelas Ade Irma.

Mendukung target pandapatan tersebut, Great Edu juga akan memperkuat teknologi serta menambah varian produk. Seperti baru-baru ini, menggandeng Litedex Protocol untuk memperluas jaringan bisnis.

Perusahaan ini merupakan decentralized exchange platform pertama di Indonesia yang mengusung konsep meta finance.

Melalui kerja sama ini, ke depannya GreatEdu berkomitmen menyediakan fasilitas pembelajaran berbasi web 3, blockchain, meta finance, dan teknologi lainnya.

Sumber: BeritaSatu.com