Asiavesta Strategic Investment Fokuskan Investasi di UKM

Jakarta, Beritasatu.com - President dan founder Asiavesta Strategic Investment, Ahmad Sadat, bisa dibilang merupakan seorang pengusaha dan investor yang andal.

Lahir pada tahun 1972 di Malang, ayah dari 4 orang anak ini, lulus dari Universitas Brawijaya (Unibraw) pada tahun 1995 dan melanjutkan kuliah pascasarjana dual degree di School of Business and Management (SBM) – ITB dan Aalto University Finlandia dengan gelar Master of Business Administration (MBA) lulus tahun 2015.

"Asiavesta Strategic Investment merupakan investment holding yang berinvestasi pada perusahaan kecil/menengah yang sudah mapan, memiliki bisnis yang kuat dan unik, potensi pertumbuhan dan impact yang besar, dan ingin bertransformasi menjadi korporasi dengan cara anorganik," kata Ahmad Sadat, dalam keterangan persnya, Selasa (5/7/2022).

Mengawali karier sebagai account manager di Franklin Covey Indonesia (Dunamis Consulting) pada tahun 1995. Selama 2 tahun berkarir, Sadat memiliki kinerja sangat bagus dengan pencapaian target yang memuaskan.

Namun, akhirnya ia pun memilih meninggalkan karier profesionalnya setelah diminta orang tuanya untuk kembali ke kampung halaman, dan diminta melanjutkan usaha keluarga, yaitu pengepul kulit sapi.

Pada saat yang sama, usaha pengepul kulit sapi saat itu sedang mengalami goncangan karena dihadapkan dengan krisis moneter tahun 1998, banyak usaha pengepul kulit sapi yang gulung tikar.

"Di tengah kondisi krisis tersebut, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita harus bisa melihat kesempatan bisnis di tengah krisis, yaitu dengan membeli kulit dari pedagang lain lalu menjualnya secara ekspor ke pasar-pasar di Eropa. Bisnis tersebut mendatangkan banyak keuntungan, dan mengembangkan perusahaan keluarga menjadi lebih besar," urainya.

