Tertekan Seharian, S&P dan Nasdaq Ditutup di Zona Positif

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street khususnya S&P 500 melakukan reli pada Selasa (5/7/2022) sore setelah sepanjang perdagangan indeks tertekan karena kekhawatiran resesi ekonomi di AS. Namun suku bunga lebih rendah mendorong saham sektor teknologi.

Nasdaq Composite yang dihuni saham teknologi naik 1,75% menjadi 11.322,24 setelah turun tajam di awa sesi. S&P 500 ditutup naik 0,16% menjadi 3.831,39 setelah sempat turun 2%. Sementara Dow Jones Industrial Average ditutup turun 129,44 poin, atau 0,4%, pada 30.967,82 setelah sempat anjlok 700 poin.

Beberapa ekonom menilai pertumbuhan ekonomi atau produk domestik brurto (PDB) AS menurun pada kedua kuartal tahun ini. Kondisi ini disebut banyak orang menandakan resesi ekonomi.

Acuan imbal hasil Treasury 10-tahun dan imbal hasil 2-tahun terbalik pada Selasa, sebagai indikator resesi. Ketika imbal hasil Treasury jangka pendek di atas imbal hasil jangka panjang, menjadi tanda bahwa investor memperkirakan perlambatan ekonomi akan mengarah pada penurunan suku bunga.

Saham terkait pertumbuhan ekonomi turun tajam pada Selasa, seperti Deere dan Caterpillar masing-masing turun 3,2% dan 2,5%. Saham pertambangan Freeport-McMoRan ambles 6,6%.

"Bursa AS adalah tentang harga dalam perlambatan, dan harga bahwa Fed dipaksa untuk menaikkan suku bunga," kata Kepala penasihat ekonomi Allianz Mohamed El-Erian.

Adapun harga minyak menurun, mencerminkan kemungkinan perlambatan ekonomi. Acuan AS West Texas Intermediate turun di bawah US$ 100 per barel. Saham raksasa minyak Chevron ambles 2,6%.

Saham discretionary konsumen, yang telah menjadi salah satu berkinerja terburuk dalam beberapa pekan terakhir, membantu pasar pulih dari posisi terendah. Amazon dan Nike naik lebih 3%, sementara Target naik 2,3%. Pelemahan harga minyak menjadi pendorong saham-saham ini karena konsumen menyesuaikan pola pengeluaran di tengah tingginya inflasi.

Adapun saham Ford turun 1% setelah penjualan kuartal kedua produsen mobil naik lebih lambat dari yang diharapkan.

Sementara saham teknologi menguat. Docusign dan Zoom Video naik masing-masing 6,7% dan 8,5%.

Investor menanti rilis data laporan pekerjaan Juni pada Jumat (8/6/2022). Menurut perkiraan Dow Jones, pertumbuhan pekerjaan kemungkinan melambat bulan Juni. Diproyeksi ada tamahan 250.000 nonfarm payrolls, turun dari 390.000 pada bulan Mei. Ekonom yang disurvei memperkirakan tingkat pengangguran akan bertahan pada 3,6%.

Pesanan pabrik Mei yang dirilis Selasa menunjukkan pertumbuhan lebih kuat dari perkiraan. Kalender ekonomi minggu ini juga mencakup rilis risalah pertemuan terbaru Federal Reserve (the Fed) Rabu (6/7/2022).

Di bidang politik, investor mengamati keputusan Presiden Joe Biden tentang apakah akan menurunkan tarif di era Trump untuk barang-barang Tiongkok. Pejabat Gedung Putih berharap peralihan itu akan membantu meringankan beban inflasi.

