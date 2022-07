Harga Emas Dianda Aksi Jual karena Penguatan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas kehilangan lebih 2% pada Selasa (5/7/2022) makin jauh di bawah level support US$ 1.800 karena penguatan dolar dan kenaikan suku bunga sehingga.

Harga emas di pasar spot turun 2,3% pada US$ 1.767,55 per ons, setelah sebelumnya ambles sebanyak 2,6%. Sementara harga emas berjangka AS turun 1,9% pada $1.766,9 per ons.

Faktor yang membuat safe-haven kurang menarik bagi pembeli luar negeri, karena dolar mencapai level tertinggi dalam 2 dekade. Hal ini memperkuat posisinya sebagai tempat perlindungan bagi investor yang khawatir tentang resesi ekonomi.

"Ada alternatif yang lebih menarik untuk emas di lingkungan kenaikan suku bunga," kata President World Commodities di TIAA Bank Chris Gaffney.

Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, tetapi suku bunga tinggi untuk mengendalikan kenaikan harga meredupkan selera emas batangan yang tidak memberi bunga.

"Secara teknikal jangka pendek, harga emas dan perak akan bearish (melemah)," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Investor sekarang menunggu risalah pertemuan Federal Reserve AS (teh Fed) Juni pada Rabu (6/7/2022) sebagai petunjuk baru kemungkinan kenaikan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang.

Di pasar fisik, impor emas India pada Juni naik hampir tiga kali lipat dari level tahun sebelumnya karena harga terkoreksi. Sementara bank sentral Zimbabwe mengatakan akan mulai menjual koin emas di tengah inflasi yang tak terkendali.

Adapun harga perak di pasar spot turun 3,55% menjadi US$ 19,24 per ons, platinum turun 2,31% menjadi US$ 865,22, dan paladium naik tipis 0,6% menjadi US$ 1,933,86.

Pengusaha Rusia Vladimir Potanin, pemegang saham terbesar produsen paladium teratas Nornickel, mengatakan bahwa pihaknya siap membahas kemungkinan merger dengan produsen aluminium Rusal, sebagian sebagai pertahanan terhadap sanksi Barat.

