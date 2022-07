Ekspansi, The Palace Jeweler Hadir di Lippo Plaza Sidoarjo

Sidoarjo, Beritasatu.com - The Palace sebagai merek perhiasan nasional terkemuka di bawah naungan PT Central Mega Kencana (CMK) membuka gerai terbarunya di Lippo Plaza Sidoarjo Jawa Timur pada Rabu (6/7/2022). Ini merupakan pembukaan gerai ke-33 The Palace setelah sebelumnya membuka outlet di Bekasi. Gerai The Palace di Lippo Plaza Sidoarjo ini merupakan gerai kedua di Jawa Timur dan direncanakan segera bertambah lagi.

"Pembukaan gerai The Palace untuk memenuhi tingginya animo masyarakat terhadap perhiasan emas dan berlian di Sidoarjo," kata General Manager The Palace Jeweler Jelita Setifa dalam keterangan tertulisnya Rabu (6/7/2022).

Acara pembukaan gerai di di Lippo Plaza Sidoarjo ini juga sekaligus keberhasilan PT CMK yang telah memiliki total 89 toko perhiasan, termasuk The Palace, Frank & co., dan MONDIAL.

The Palace Jeweler sebagai merek perhiasan nasional telah memiliki lebih 1.500 perajin berkemampuan tinggi, dilengkapi mesin teknologi terbaru, serta laboratorium khusus untuk untuk melakukan kontrol.

Dia mengatakan The Palace Jeweler membuktikan komitmen memberikan standar pelayanan terbaik sesuai tagline-nya, yakni 3T, “Therlengkap, Therjangkau, Therjamin”. The Palace dikenal sebagai gerai perhiasan “Therlengkap” karena mengusung konsep megastore, yaitu “one stop shopping destination”.

The Palace juga hadir dengan koleksi perhiasan “Therjangkau” lewat perhiasan berlian Moela yang dibanderol mulai Rp 888.000 saja. The Palace menggandeng Anne Avantie, maestro fashion Indonesia, untuk turut berkolaborasi dalam perancangan seri terbaru Kasmaran.

Di samping itu, The Palace juga sangat “Therjamin” karena setiap perhiasan merupakan berlian baru, bukan hasil reparasi dari transaksi buyback (jual kembali). Nikmati juga layanan pengetesan kadar emas dengan alat karatimeter yang modern dan akurat dari The Palace Jeweler. Alat pengetesan kadar emas ini juga sudah tersedia di seluruh gerai The Palace, termasuk Lippo Plaza Sidoarjo.

Khusus merayakan acara pembukaan gerai ke-33 The Palace di Lippo Plaza Sidoarjo, The Palace Jeweler mengadakan kegiatan raffle liontin berlian yang dibanderol dengan harga Rp 88.000.

