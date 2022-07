Next Gen Gelar Career Fair 2022 Bekali Wawasan dan Ilmu

Jakarta, Beritasatu.com- Next Gen Gelar Career Fair 2022 membekali wawasan dan ilmu untuk para pesertta yang hadir secara daring pada 13-14 Juli 2022. Wawasan dan ilmu bisa diperoleh dari workshop yang diselenggarakan selama penyelenggaraan Next Gen Fest 2022.

Next Gen bekerja sama dengan Kinobi, startup di bidang job tech (job technology) untuk menghadirkan Next Gen Career Fair 2022. Next Gen Career Fair 2022 digelar untuk menjadi perpanjangan tangan antara perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga profesional dengan para generasi muda Indonesia yang sedang mencari kesempatan berkarir.

Melalui Next Gen Career Fair 2022, Next Gen dan Kinobi berusaha untuk memfasilitasi kemajuan generasi muda Indonesia dengan menggandeng sejumlah perusahaan, mulai dari startup di bidang keuangan, transportasi, marketplace hingga human resources.

Tak hanya itu, para peserta Next Gen Fest 2022 juga dapat membuat resume secara otomatis melaui fitur Resume Builder. Kinobi menyediakan puluhan template resume dari berbagai macam bidang, mulai scholarship, food technology, advertising, fresh graduate, dan lain sebagainya.

Sementara itu, sebagai startup job tech, Kinobi juga membantu setiap universitas di Indonesia untuk membangun pusat karier yang baik untuk mendukung mahasiswanya dengan memanfaatkan teknologi yang efektif guna memperoleh pekerjaan yang baik.

Next Gen Fest 2022 adalah event virtual berkonsep online workshop yang akan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB ini akan memberikan pengetahuan dan kemampuan yang perlu dikuasai untuk menjadi profesional, entrepreneur dan investor.

Mengusung tema Future Ready: Embracing Tomorrow, Next Gen Fest 2022 yang digelar secara daring (online) ini mengajak generasi muda untuk dapat merangkul berbagai tantangan di era disruptif seperti sekarang agar bisa mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik.

Sumber: BeritaSatu.com