Implementasi Solusi Smart City, Qlue Ekspansi ke Korsel

Jakarta, Beritasatu.com- Qlue, perusahaan penyedia ekosistem smart city terlengkap di Indonesia melakukan penetrasi pasar global dengan menggarap potensi penerapan solusi pintar di Korea Selatan (Korsel). Penjajakan implementasi solusi Qlue di Korsel ini bersamaan dengan kerja sama Intelligent Transport System (ITS) Indonesia dengan ITS Korea Selatan melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU) bersama. Qlue berkomitmen mendorong perubahan melalui implementasi teknologi kota pintar terbaik di dunia.

President Qlue Maya Arvini mengatakan, Korsel sebagai salah satu negara dengan penetrasi penerapan digital terbaik di dunia menunjukkan keseriusannya untuk fokus mengembangkan teknologi berbasis smart transportation dan smart surveillance system. Untuk menjajaki pasar di Korsel, Qlue melibatkan startup-startup teknologi di Korsel, serta menjadi mitra solutif mengingat pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan internet of things (IoT) terus meningkat di Korsel.

“Hal ini sejalan dengan visi Qlue mengembangkan inovasi-inovasi teknologi yang ramah lingkungan demi menjawab persoalan sistem transportasi di seluruh dunia dengan memulai ekspansi bisnis di pasar Asia,” kata Maya melalui siaran pers, Rabu (6/7/2022).

Maya menjelaskan, fokus Qlue untuk pengembangan Software as a Services (SaaS) dapat diintegrasikan dengan baik seiring dengan pesatnya digitalisasi di kota-kota besar di Korsel, seperti Seoul, Busan, dan Incheon.

“Sebagai bagian dari anggota ITS Indonesia yang aktif berkontribusi, kami menyambut baik potensi kerja sama antara Qlue dengan entitas bisnis di Korea Selatan dalam mendorong pembangunan di era Society 5.0 yang berbasis digitalisasi untuk menghubungkan layanan transportasi, kesehatan, hingga tata kelola pelayanan publik,” ujar Maya.

Sumber: Investor Daily