S&P 500 Naik 3 Hari Beruntun, Fed Komitmen Turunkan Inflasi

New York, Beritasatu.com - Bursa saham AS Wall Street bergerak menguat pada Rabu (6/7/2022) karena investor mencermati risalah terbaru bank sentral Federal Reserve (the Fed).

Dow Jones Industrial Average naik 69,86 poin, atau 0,23%, menjadi 31.037,68. S&P 500 menguat 0,36% menjadi 3.845,08. Nasdaq Composite yang dihuni saham teknologi naik 0,35% menjadi 11.361,85.

Saham rebound setelah Federal Reserve (The Fed) merilis risalah pertemuan Juni yang menunjukkan bank sentral berkomitmen menurunkan inflasi. Anggota Fed mengatakan pertemuan pada 26 dan 27 Juli kemungkinan akan ada pergerakan kenaikan 50 atau 75 basis poin lainnya, risalah menunjukkan.

“Dalam membahas kebijakan pada pertemuan mendatang, para peserta mengantisipasi kenaikan berkelanjutan kisaran target suku bunga dana federal untuk mencapai tujuan Komite,” bunyi risalah tersebut. “Secara khusus, peserta menilai bahwa peningkatan 50 atau 75 basis poin kemungkinan akan sesuai pada pertemuan berikutnya.”

Saham pertahanan dan utilitas adalah beberapa sektor berkinerja terbaik pada Rabu. Saham Northrop Grumman melonjak 3,8%, sementara UnitedHealth Group bertambah 2%. Constellation Energy naik lebih 3%.

Saham teknologi juga berkinerja bagus, di mana Cisco Systems dan Adobe masing-masing bertambah 1,7% dan Microsoft naik 1,3%.

Imbal hasil obligasi memperpanjang kenaikan setelah rilis risalah Fed. Investor menilai bank sentral lebih agresif, meyakinkan beberapa investor ekuitas, yang ingin bank sentral memperlambat inflasi sehingga ekonomi bisa lebih cepat normal.

Sedangkan saham energi termasuk yang berkinerja terburuk Rabu karena harga minyak melanjutkan penurunan. Saham Chevron melemah 1,3% dan Diamondback Energy turun 3,4%.

Investor terus khawatir ekonomi akan jatuh ke dalam resesi setelah acuan imbal hasil Treasury AS 10-tahun turun di bawah imbal hasil 2-tahun. Inversi kurva imbal hasil secara historis menjadi peringatan bahwa ekonomi akan mengalami resesi.

Ada beberapa titik terang dalam laporan ekonomi pada Rabu. Data IMP layanan Institute for Supply Management lebih baik dari yang diharapkan, meskipun laporan itu menunjukkan sedikit perlambatan pertumbuhan. Lowongan pekerjaan juga mencapai 11 juta lebih tinggi dari yang diharapkan.

Namun, permintaan hipotek turun dari minggu ke minggu bahkan saat suku bunga menurun, menurut Asosiasi Bankir Hipotek.

Sumber: CNBC