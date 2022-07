CC Besar, Ini Daftar Mobil yang Tidak Boleh Minum Pertalite

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (6/7/2022), Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan Menko Perekonomian, pembatasan pengguna Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) pertalite ditetapkan untuk roda empat plat hitam yakni dengan spesifikasi mesin 1.500 CC ke bawah.

Sedangkan untuk roda dua yaitu 250 cc ke bawah. Aturan ini nantinya akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Jika kriteria ini diberlakukan, mobil-mobil mewah yang biasanya memiliki cc besar tidak boleh membeli pertalite seperti model-model keluaran Audi, BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Lexus, hingga MINI. Di luar merek tersebut, berikut ini daftar sebagian besar kendaraan yang juga tidak boleh membeli pertalite karena memiliki mesin di atas 1.500 cc.

Honda:

New CR-V

Odyssey Prestige

New ACCORD VTi-L

Mazda:

New CX-3 Pro

New CX-3 Sport

New CX-5 GT

New CX-5 Elite

CX-30 Touring

CX-30 GT

CX-8 Elite

New CX-9

All New Mazda 3 Hatchback

Mazda 6 Estate Elite

New Mazda 6 Elite Estate

Mitsubishi:

Pajero Sport 2.4L DAKAR (4x2)

Pajero Sport 2.4L DAKAR Utimate (4x2) 8AT

Pajero Sport 2.5 E HP (4X2) Dakar

Pajero Sport 2.5 L EXCEED (4X2) 5AT

Pajero Sport 2.5L EXCEED-H (4x2) 5MT

Pajero Sport 2.5 L EXCEED (4X2) 5MT

Outlander PHEV

Sumber: BeritaSatu.com