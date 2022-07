Perwakilan Pengusaha B-20 Akan Ramaikan Inagro Expo 2022

Surabaya, Beritasatu.com - Indonesia Agro Expo atau Inagro Expo 2022 yang akan digelar pada pertengahan Agustus 2022 dan diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, bakal dihadiri oleh perwakilan pengusaha B-20 dan sejumlah negara sahabat.

Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengungkapkan, Inagro Expo 2022 adalah pameran berskala internasional yang akan menfasilitasi seluruh pelaku industri pertanian, perkebunan dan perikanan mulai hulu hingga hilir. Pelaku industri agro juga bisa mengikuti berbagai kegiatan yang akan memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang teknologi pertanian modern.

"Selain itu, ada juga forum bisnis yang akan mempertemukan pebisnis agro dari hulu hingga hilir. Jatim sebagai provinsi agro diharapkan akan menyampaikan peluang investasi terkait industri agro di Jatim. Kemudian, forum bisnis ini dilanjutkan dengan one on one business, bisa antara provinsi Jatim dengan pemerintah luar negeri atau pengusaha Jatim dengan pengusaha luar negeri," kata Adik Dwi Putranto, Kamis (7/7/2022).

BACA JUGA Kadin Jatim Sebut Pelaku Industri Lebih Siap Hadapi Omicron

Disisi lain, dengan dipamerkannya teknologi pertanian modern di Inagro Expo 2022, diharapkan akan terjadi transfer keilmuan atau knowledge antar petani dengan pengusaha lain sehingga akan tercipta model pertanian modern dengan tingkat produktivitas yang tinggi.

Adik mengungkapkan, selama ini sektor pertanian memang menjadi salah satu penyumbang terbesar ketiga ekonomi Indonesia dan Jatim. Namun kinerjanya dari tahun ke tahun cukup lambat bahkan cenderung menurun.

Hal ini menurut lulusan Universitas Brawijaya Malang ini karena belum terbangunnya ekosistem pertanian Indonesia yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Untuk itulah, Kadin Jatim bersama stakeholder terkait menggelar pameran Inagro Expo 2022.

BACA JUGA Industri Agro Berkontribusi Besar terhadap Ekonomi Nasional

"Rangkaian kegiatan Inagro Expo 2022 kami harapkan bisa mendorong terbangunnya ekosistem pertanian yang tangguh sehingga menjadi leading sektor dalam pemulihan ekonomi nasional, khususnya Jawa Timur. Karena Jatim adalah kontributor terbesar kedua untuk ekonomi Indonesia,” ujar Adik.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com