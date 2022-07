Resesi Minggir! Harga Minyak Naik karena Ketatnya Pasokan

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melonjak pada Kamis (7/7/2022), rebound dari pelemahan tajam 2 hari sebelumnya, karena investor khawatir ketatnya pasokan meskipun ada potensi resesi ekonomi global.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik 3,9% jadi US$ 104,65 per barel. Sedangkan harga minyak mentah berjangka WTI AS menguat 4,26% jadi US$ 102,73.

Perdagangan sangat fluktuatif. Pada sesi terendah, harga turun sekitar US$ 2.

Indeks utama Wall Street dibuka menguat menebus beberapa pelemahan pekan lalu karena kekhawatiran resesi menyusul bank sentral agresif menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi.

“Dengan pasokan minyak Rusia yang akan turun dan kehabisan blok Barat mempertahankan ladang minyak, saya khawatir harga minyak terus di atas US$ 100,” kata analis pasar OANDA, Jeffrey Halley.

Apalagi OPEC tidak berinvestasi dalam mempertahankan kapasitas produksinya.

Di sisi pasokan, para trader bersiap hadapi gangguan pasokan minyak di Konsorsium Pipa Kaspia (the Caspian Pipeline Consortium/CPC), yang telah diberitahu pengadilan Rusia untuk menangguhkan aktivitas selama 30 hari.

Sementara ekspor melalui CPC, yang mencakup sekitar 1% pasokan minyak global, masih mengalir hingga Rabu pagi.

Hal lain yang menekan pasokan global, Washington memperketat sanksi terhadap anggota OPEC Iran pada Rabu karena Teheran berusaha menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015.

Harga minyak telah turun dalam beberapa minggu terakhir karena investor khawatir bahwa perlambatan ekonomi dapat menekan permintaan komoditas, termasuk minyak.

Administrasi Informasi Energi menyatakan stok minyak mentah AS naik 8,2 juta barel pekan lalu, didorong peningkatan persediaan. Namun produk yang dipasok, naik menjadi 20,5 juta barel per hari.

Pada Rabu (6/7/2022), Brent dan WTI turun ke level terendah sejak 11 April. Sementara Selasa (5/7/2022), WTI ambles 8% sementara Brent jatuh 9%. Penurunan ini merupakan terbesar ketiga sejak kontrak mulai diperdagangkan pada 1988.

"Kekhawatiran resesi terus tumbuh dan itu meningkatkan kekhawatiran prospek permintaan," kata Kepala Penelitian Komoditas ING, Warren Patterson.

Sumber: CNBC