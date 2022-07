Jelang Data Tenaga Kerja, Harga Emas Rebound karena Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada Kamis (7/7/2022) karena dolar melemah sehingga mendorong beberapa investor melakukan perubahan portofolio ke logam mulia.

Harga emas di pasar spot naik 0,1% menjadi US$ 1.740,16 per ons dan harga emas berjangka AS ditutup naik 0,2% menjadi US$ 1.739.

“Kami melihat beberapa perburuan barang murah yang bagus setelah aksi jual emas yang dramatis. Jelas ada minat untuk membeli pada saat harga turun setelah kemarin bergerak ke level terendah US$ 1.700-an," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

"Dolar yang tidak meningkat lebih lanjut hari ini juga memungkinkan emas untuk bangkit kembali."

Greenback telah muncul sebagai tempat berlindung yang disukai investor di tengah meningkatnya risiko resesi ekonomi. Dolar telah mencapai level tertinggi hampir 2 dekade pada hari sebelumnya.

"Setiap kekuatan yang mungkin kita lihat pada emas dalam jangka pendek harus diperlakukan dengan ekstra hati-hati karena penjualan dapat dengan mudah dilanjutkan di tengah kondisi dolar AS yang kuat dan kenaikan suku bunga," kata analis City Index, Fawad Razaqzada.

Pada Rabu, risalah pertemuan Federal Reserve (teh Fed) Juni menunjukkan bahwa situasi inflasi yang memburuk dan kekhawatiran hilangnya kepercayaan pada kekuatan bank sentral mendorong kenaikan suku bunga AS terbesar dalam hampir 3 dekade.

Harga emas telah merosot lebih US$ 300 sejak The Fed mulai menaikkan suku bunga pada Maret untuk menjinakkan inflasi yang tidak terkendali. Hal ini meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Katalis berikutnya untuk pasar yakni laporan pasar tenaga kerja yang dirilis Jumat (8/7/2022). Data hari sebelumnya menunjukkan bahwa klaim pengangguran mingguan naik minggu lalu dan permintaan tenaga kerja melambat. Sementara PHK melonjak ke level tertinggi 16 bulan pada Juni.

Sementara harga perak di pasar spot naik 0,2% menjadi US$ 19,21 per ons, platinum naik 2,2% menjadi US$ 874,82 dan paladium menguat 5,6% menjadi US$ 2.011,42.

