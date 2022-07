Sunarso: Penghargaan Ini untuk Karyawan dan Nasabah BRI

Singapura, Beritasatu.com – Penghargaan internasional sebagai The Best ‘SME Banker of The Year’ direspons Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso sebagai penghargaan kepada seluruh karyawan dan nasabah BRI. Penghargaan itu dinilainya sebagai pengakuan pihak independen dan kredibel bertaraf internasional terhadap kinerja BRI, sebuah bank terbesar di Indonesia dengan 83% kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Penghargaan ini membanggakan dan memberikan semangat baru kepada BRI. Karena penghargaan ini diberikan oleh sebuah lembaga internasional independen dan kredibel dengan standar global,” kata Sunarso di Singapura, Kamis (7/7/2022). Pada Rabu (6/7/2022), BRI mendapat dua penghargaan dari The Asset Triple A. Selain menobatkan Sunarso sebagai The Best ‘SME Banker of The Year’, BRI juga mendapatkan penghargaan ‘The Best Treasury & Working Capital – SME’.

Sunarso mengungkapkan penghargaan untuk dirinya merupakan kali kedua yang diterma, sebelumnya Sunarso memperoleh penghargaan pada 10 tahun yang lalu. “Untuk itu, BRI membuktikan bahwa dengan terbuka rela menyediakan diri untuk penilaian dan due dilligence oleh lembaga-lembaga, jangankan domestik, lembaga internasional pun yang saya nilai lembaga bonafit, kredibel, objektif dalam memberikan penilaian. Maka, saya katakan ini penghargaan yang bergengsi bagi kami, karena diberikan lembaga kredibel,” ungkap dia.

Penghargaan yang diterima merupakan hasil dari kinerja cemerlang BRI. Selain Sunarso yang dinobatkan sebagai The Best ‘SME Banker of The Year’, Industry Achievement Award juga diraih oleh Lay Hua So (Managing Director & Head Of Group Transaction Banking UOB) sebagai Transaction Banker of The Year, Chintan Shah (APAC Head of Cash Management Deutsche Bank) sebagai Cash Management Banker of The Year, Makoto Hasegawa (Head of Transaction Banking BNP Paribas Japan) sebagai Transaction Banker of The Year, Yvonne Yiu (Regional Co-Head Of Global Liquidity & Cash Management, Asia Pacific HSBC) dan Erin Huang (China Head Of Cash Management Deutsche Bank) sebagai Cash Management of The Year.

Penghargaan tersebut diperoleh BRI melalui beberapa tahap, mulai dari submission material untuk penilaian kategori penghargaan hingga proses penjurian melalui interview oleh dewan juri. Adapun dewan juri yang melakukan penilaian adalah Executive Editor The Asset Chito Santiago dan Deputy Editor The Asset Darryl Yu. Penilaian ini sekaligus menunjukkan keberanian BRI untuk dinilai dan di-assess oleh berbagai pihak eksternal yang independen, bonafit, dan kredibel.

The Asset merupakan lembaga riset dan penerbit berita bisnis tentang industri keuangan Asia yang telah berdiri sejak 1999 dan berbasis di Hong Kong. The Asset mempublikasikan berita, analisis, dan wawasan penting yang ditujukan kepada komunitas pemimpin perusahaan dan pembuat keputusan keuangan secara independen.

Atas capaian penghargaan bergengsi di regional Asia tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso selaku “master mind” dari kesuksesan BRI di era layanan perbankan digital saat ini mengungkapkan terima kasihnya kepada The Asset Triple A yang telah mengapresiasi kinerja BRI. “Penghargaan ini juga saya persembahkan untuk seluruh nasabah UMKM BRI yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” tambah Sunarso.

Sunarso menegaskan bahwa UMKM di Indonesia sangat membutuhkan edukasi secara konsisten dan berkelanjutan dari pada advokasi. Oleh karenanya, BRI saat ini dan ke depan akan semakin fokus untuk memberdayakan dan mengedukasi pelaku usaha di segmen UMKM tersebut. “Pekerjaan kami masih jauh dari selesai untuk memberdayakan UMKM, namun apa yang telah kami capai bersama telah membuat perbedaan dalam kehidupan jutaan pelaku usaha di Indonesia,” lanjutnya.

Pencapaian tersebut tak terlepas dari kinerja positif BRI yang fokus untuk terus mendorong pertumbuhan kredit khususnya di segmen UMKM. Seperti diketahui hingga akhir Maret 2022, penyaluran kredit BRI Group tercatat mencapai Rp.1.075,93 triliun atau tumbuh 7,43% (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit di industri perbankan nasional sebesar 6,65%. Penyaluran kredit kepada seluruh segmen UMKM tercatat tumbuh positif, dengan penopang utama yakni segmen mikro yang tumbuh 13,55%, segmen konsumer tumbuh 4,56%, serta segmen kecil dan menengah tumbuh 3,96%.

“Secara umum, portofolio kredit UMKM BRI tercatat tumbuh sebesar 9,24% (yoy), dari Rp 826,85 triliun pada Maret 2021 menjadi Rp 903,29 triliun pada Maret 2022. Hal ini menjadikan proporsi kredit UMKM dibandingkan total kredit BRI terus merangkak naik, menjadi sebesar 83,95%. Proporsi kredit UMKM tersebut akan terus didorong tumbuh hingga 85% pada tahun 2024,” ungkap Sunarso.

Sumber: BeritaSatu.com