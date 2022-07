Nasib Petani Sawit Belum Membaik dengan Pungutan Ekspor dan DMO

Jakarta, Beritasatu.com - Petani sawit mengeluhkan pemberlakuan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di tengah anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Plasma Sawit Indonesia MA. Muhammadyah meminta pungutan ekspor CPO segera dihapus. Sebab pungutan ekspor yang mencapai 55% dari harga ekspor CPO membebani petani sawit "Dan dari pungutan ekspor tidak perlu lagi mensubsidi industri biodiesel karena harga Crude Oil (minyak fosil) sudah lebih mahal dari CPO," kata dia.

Selain pungutan ekspor, Muhammadyah menilai domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) sawit tidak berpihak ke petani. Kedua kebijakan ini dinilai mempersulit ekspor CPO yang akhirnya menyebabkan terjadinya over stock di tangki-tangki penimbunan CPO di pabrik kelapa sawit

"Semua ini memberatkan kehidupan petani sawit, setelah ekspor CPO diizinkan kembali membuat harga tandan buah segar jatuh hingga 200% dari harga sebelum pelarangan ekspor CPO," jelas dia.

Terkait pungutan ekspor CPO atau Levy yang dipungut Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS), Muhammadyah menyatakan kebijakan ini hanya memperkaya perusahaan-perusahaan biodiesel dan merugikan perekonomian negara khususnya petani sawit dan membuat lemah neraca perdagangan Indonesia karena berkurangnya ekspor dari sektor komoditas CPO dan turunannya. Hal ini pada akhirnya berimbas pada pemasukan devisa negara kita

Sementara jika kebijakan pungutan ekspor CPO diterapkan secara ekonomis serta ditiadakannya DMO dan DPO akan membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. Neraca perdagangan Agustus 2021 tercatat surplus US$ 4,74 miliar. Capaian ini merupakan hasil kontribusi surplus neraca nonmigas sebesar US$ 5,43 miliar, di saat neraca migas defisit sebesar US$ 1,23 miliar. Pada Januari-Agustus 2021, surplus neraca perdagangan mencapai total US$ 19,17 miliar.

Terkait harga minyak goreng domestik, Muhammadyah berpendapat saat ini harga komoditas tersebut sudah mencapai keseimbangan harga. Bahkan, kini minyak curah sudah banjir di pasar-pasar.

Sumber: BeritaSatu.com