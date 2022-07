Allianz dan HSBC Sepakat Perpanjang Kemitraan Bancassurance

Kiri ke kanan: Director and Chief Financial Officer Allianz Life Indonesia Edwin Prayitno, Country Manager and Direktur Utama Allianz Life Indonesia David Nolan, Business Director Allianz Life Indonesia Bianto Surodjo, di acara konferensi pers Kinerja Keuangan Allianz Life Indonesia, 29 Juni 2022. (Foto: Beritasatu Photo/Prisma Ardianto)