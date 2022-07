Elon Musk Ingin Batalkan Rencana Akuisisi Twitter

New York, Beritasatu.com - Miliarder Elon Musk ingin mengakhiri kesepakatan senilai US$ 44 miliar (Rp 659 triliun) untuk membeli Twitter, menurut surat yang dikirim oleh kuasa hukum Musk kepada chief legal officer perusahaan media sosial itu pada hari Jumat.

Tetapi Ketua Direksi Twitter Bret Taylor mengatakan perusahaan masih berkomitmen untuk menyelesaikan kesepakatan dengan harga yang disepakati dan berencana untuk mengambil tindakan hukum untuk menegakkan kesepakatan.

"Kami yakin kami akan menang di Delaware Court of Chancery," tulis Taylor.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.