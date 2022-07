WIR Asia Bangun Platform Metaverse untuk UBM

Jakarta, Beritasatu.com – PT WIR Asia Tbk (WIRG) atau WIR Group kembali diminta menggarap platform metaverse untuk dunia pendidikan. Kali ini, perseroan akan membangun metaverse untuk perguruan tinggi, yakni Universitas Bunda Mulia (UBM).

Chief Marketing Officer WIR Group Gupta Sitorus menjelaskan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perseroan berupaya menyediakan dunia metaverse yang dapat dinikmati semua orang atau a liveable world of metaverse for everyone. Menurut dia, rekam jejak WIR Group menghadirkan teknologi metaverse di berbagai negara di dunia telah terbukti. Karena itu, WIR Group juga telah dipercaya sejumlah institusi pendidikan terkemuka di Indonesia.

Gupta pun menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepercayaan yang diberikan UBM untuk mengembangkan platform metaverse pada dunia pendidikan. “Kami akan menjawab kepercayaan UBM dengan mendukung pengembangan teknologi metaverse yang akan membawa para mahasiswa dan para dosen pada suatu era baru dalam dunia pendidikan di Tanah Air, melalui teknologi yang dikembangkan oleh WIR Group,” kata dia dalam keterangan tertulis.

BACA JUGA WIR Asia Pamer Teknologi Metaverse Pendidikan di WEF 2022

Dia menegaskan, kolaborasi dengan UBM merupakan bagian dari rangkaian kerja sama yang telah perseroan lakukan dengan berbagai institusi pendidikan lainnya. Tujuan utamanya membantu dunia pendidikan di Indonesia memasuki fase selanjutnya dari transformasi digital melalui adopsi teknologi tinggi metaverse.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily