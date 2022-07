GK-Plug and Play Bangun Ekosistem Inovasi Indonesia-Korsel

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan investasi, Gan Konsulindo (GK) yang bermitra dengan Plug and Play Tech Center berkolaborasi dengan Korea Social Investment Foundation (KSIF) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) menyelenggarakan Akselerasi Program Khusus Batch 1. Kerja sama ini membuka akses inovasi terbuka bagi siapa saja dan di mana saja.

Program pendidikan bertajuk "Akselerasi Program Khusus Batch-1" ini untuk meningkatkan keahlian para peserta dalam bidang kesehatan. Direktur Utama GK-Plug and Play Indonesia, Wesley Harjono mengatakan program ini merupakan salah satu langkah GK - Plug and Play Indonesia untuk menciptakan sandbox Indonesia di bidang inovasi dan teknologi.

BACA JUGA 20 Startup Lulusan SSI Sukses Dapat Pendanaan Awal

"Ini mengingat Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet terbesar keempat di dunia. Harapan ke depannya, kolaborasi dan transfer teknologi startup Korea dan Indonesia ini, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi bagi startup Indonesia, mengingat kolaborasi merupakan kunci untuk pertumbuhan potensial di masa depan," ungkap Wesley dalam keterangannya secara virtual, Minggu (10/7/2022).

Senada dengan Wesley, Vice President of Operations and International Program GK - Plug and Play Indonesia, Boyke Rachmanda menyatakan bahwa ekosistem startup di Indonesia sejauh ini masih belum tertata baik. Dia berharap dengan kegiatan ini para pengusaha startup akan bisa memperbaiki ekosistem yang bisa meningkatkan perekonomian lokal.

"Kami menyediakan lebih dari sekadar ekosistem untuk startup, kepedulian kami juga mendalam terhadap elemen dan komponen yang dapat mendukung pertumbuhan startup - startup yang terlibat di dalam program ini. Kami secara berkala berinteraksi dan membantu startup baik secara langsung maupun melalui mentor kami, agar mereka memiliki sudut pandang secara menyeluruh dan pemahaman yang lebih baik sebelum mereka benar-benar terjun ke Pasar Indonesia dan membuat kolaborasi dengan beberapa mitra lokal," tambahnya.

BACA JUGA Startup Transporta Lolos Program Inkubasi SSI Batch 4

Kemitraan strategis ini merupakan kunci bagi startup Korea untuk memahami bisnis di Indonesia, dimana mereka juga bisa memanfaatkan program ini sebagai jembatan alih transfer teknologi dan ilmu pengetahuan antara Indonesia dan Korea. GK - Plug and Play Indonesia sebagai platform inovasi terbaik akan berupaya membantu mempertemukan pengusaha startup lokal dengan perusahaan besar di dunia agar cepat berkembang.

"Berkolaborasi dengan startup adalah sumber inspirasi dan inovasi yang hebat, tetapi terkadang juga bisa menjadi tantangan. GK - Plug and Play Indonesia hadir untuk berbagi cara dan pengalaman bagaimana mengadopsi konsep inovasi terbuka untuk membantu berbagai sektor usaha dan pembangunan," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com