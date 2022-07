Prospek Ekonomi Global Suram, Resesi Tinggal Menunggu Waktu

Jakarta, Beritasatu.com - Resesi ekonomi adalah momok bagi semua negara di dunia. Fenomena ini memengaruhi sektor pajak, investasi, bahkan kualitas hidup masyarakat. Perekonomian global belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Kini, IMF dan Bank Dunia malah mewanti-wanti adanya ancaman resesi.

Secara sederhana, resesi ekonomi terjadi jika suatu negara mengalami penurunan produk domestik bruto (PDB) selama dua kuartal berturut-turut dalam setahun, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negatif. Resesi dapat menyebabkan penurunan profit perusahaan, peningkatan pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat, bahkan kebangkrutan ekonomi.

Mengutip National Bureau of Economic Research, Jumat (8/7/2022), ciri-ciri resesi ekonomi adalah PDB dan pendapatan riil masyarakat terus turun, banyak kapasitas produksi pabrik tidak terpakai, lapangan kerja menyusut, dan konsumsi masyarakat tertekan.

Dalam situasi resesi, biasanya perusahaan akan melakukan efisiensi. Salah satunya melalui pengurangan beban gaji karyawan. Alhasil, pengangguran meningkat akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Fresh graduate juga sulit mencari pekerjaan karena perusahan berusaha meminimalkan jumlah karyawan.

Resesi merupakan siklus ekonomi yang selalu terjadi. Sejumlah pemikir ekonomi dunia, seperti Joseph Schumpeter dalam jurnalnya berjudul The Analysis of Economic Change pada 1935 menelisik ulang teori siklus ekonomi yang terjadi setiap 7 hingga 11 tahun. Sementara Nikolai Kodrantiev, pakar ekonomi Uni Soviet, merumuskan hipotesisnya dalam buku The Major Economic Cycles bahwa siklus ekonomi ini terjadi setiap 45 hingga 60 tahun sekali.

Resesi Global

Sejarah mencatat serangkaian resesi global yang terjadi dalam beberapa dasawarsa terakhir. Pada 2012, krisis keuangan melanda sejumlah negara di Eropa. Lalu, ada housing bubble atau subprime mortgage pada 2008 di Amerika Serikat (AS) yang mengakibatkan bank investasi terbesar di dunia, Lehman Brothers, gulung tikar.

Asia Tenggara sendiri pernah mengalami keterpurukan ekonomi yang dimulai dari Thailand, kemudian merambat ke Indonesia dan beberapa negara wilayah Asia lainnya pada 1997 hingga 1999.

Adapun biang keladi resesi ekonomi global 2022 ini adalah perang Ukraina dan Rusia. Pasalnya, keduanya merupakan produsen utama komoditas dan energi dunia. Akibat perang, harga komoditas, terutama pangan dan energi, melonjak tajam dengan cepat. Harga komoditas akan memengaruhi harga bahan baku di tingkat industri. Saat harga bahan baku makin mahal, harga jual ke konsumen juga ikut naik.

Mengutip konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2022, harga berbagai komoditas dunia naik gila-gilaan. Harga gas alam periode Januari-Mei 2022 naik 125,8% secara year-to-date (ytd), harga batu bara menguat 166,1%, harga minyak brent melonjak 45,7%, minyak sawit mentah (CPO) naik 20,9%, gandum meroket 55,6%, jagung naik 31,5%, kedelai menguat 28,1%, dan biji-bijian bertambah 15,5%.

Kenaikan harga komoditas ini mendorong inflasi mencatat rekor baru di level global. Dampak lebih lanjut, negara-negara maju secara ekstrem melakukan pengetatan kebijakan moneter, terutama di Amerika Serikat. Bank sentral dunia mengerek suku bunga naik. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global melambat.

Para ekonom percaya bahwa resesi ekonomi terjadi karena The Federal Reserve (The Fed) dan bank sentral negara besar di dunia mengambil langkah agresif dalam mengendalikan lonjakan inflasi.

Inflasi Amerika Serikat yang semula diperkirakan melandai ternyata masih melanjutkan kenaikan hingga mencapai 8,6% secara tahunan, tertinggi dalam empat dekade terakhir. Inflasi yang berada di luar dugaan semakin membuat pasar khawatir The Fed akan semakin agresif menaikkan bunga.

Sejatinya kekhawatiran pasar bukan terletak pada kenaikan bunga, tetapi justru pada efeknya. Meski The Fed menyebut kenaikan bunga memang akan menimbulkan rasa sakit terhadap perekonomian, pasar memperkirakan kondisi ekonomi akan lebih buruk dari itu.

