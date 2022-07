Menkeu Naikkan Anggaran Kemenkominfo karena Hal Ini, Apa?

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur digital untuk memperluas jaringan internet ke seluruh Indonesia. Komitmen ini diwujudkan melalui anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang terus dinaikkan dalam 3 tahun terakhir.

Ia menceritakan sejak awal pandemi Covid-19 pada 2020, hanya dua Kementerian dan Lembaga (K/L) yang anggarannya tidak dipotong untuk pengendalian Covid-19 yakni Kementerian Kesehatan dan Kemenkominfo.

"Anggaran tidak dipotong bahkan ditambah, sejak tahun 2020 hingga 2022 (anggaran Kemenkominfo) naik dari Rp 20 triliun, Rp 26 triliun dan Rp 27 triliun, ini 3 tahun berturut-turut dengan tujuan membangun infrastruktur," kata Menkeu dalam dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7/2022).

Menurut Menkeu, hingga saat ini masih banyak daerah yang infrastruktur digitalnya tertinggal. Dalam catatanya, ada 84.000 desa dan kelurahan, 250.000 sekolah dan 10.000 puskesmas belum terkoneksi internet.

"Jadi kalau bicara government to people, apalagi sudah ada Prakerja untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat, kita harus menuju ke sana. Bagaimana kita bisa mendigitalisasi dari pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, jadi yang puskesmas kami coba untuk digitalisasi, transfer anggaran pemerintah ke biaya operasi kesehatan diupayakan untuk by name puskesmas dan by address, begitu juga dengan sekolah sudah by school name, addres, number," ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah menggunakan layanan digital seperti PeduliLindungi selama pandemi Covid-19. Di samping itu, pemerintah mendorong berbagai sektor untuk mulai memanfaatkan digitalisasi guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. "Kita selalu mengatakan UMKM 64 juta, tapi yang menggunakan transaksi digital mungkin kurang 10 juta, baru 8 juta, makanya akselerasi digitalisasi itu penting," pungkas dia.

Sumber: BeritaSatu.com