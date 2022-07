Harga Pertamax Turbo Masih Jauh di Bawah Harga Keekonomian

Jakarta, Beritasatu.com - Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax Turbo dari yang sebelumnya dijual Rp 14.500 per liter sekarang menjadi Rp 16.200 per liter.

Penyesuaian harga juga dilakukan untuk Pertamina Dex yang semula Rp 13.700 per liter menjadi Rp 16.500 per liter, dan harga Dexlite naik dari semula Rp 12.950 per liter menjadi Rp 15.000 per liter. Sementara itu, harga elpiji Bright Gas juga naik sekitar Rp 2.000 per kilogram.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengungkapkan, seperti halnya penyesuaian harga Pertamax biasa yang sudah dilakukan sebelumnya menjadi Rp 12.500 per liter (harga keekonomian Rp 17.950), harga Pertamax Turbo yang terbaru ini juga masih di bawah harga keekonomian.

Artinya, lanjut dia, Pertamina masih menanggung selisih harga jual Pertamax biasa maupun Pertamax Turbo dengan harga keekonomian untuk tetap menjaga daya beli masyarakat.

"Harga Pertamax Turbo terbaru belum harga keekonomian. Harga keekonomiannya sekarang sudah sekitar Rp 20.000 per liter," kata Irto Ginting kepada Beritasatu.com, Senin (11/7/2022).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di kesempatan sebelumnya juga menjelaskan, bila dibandingkan dengan harga keekonomian, harga jual BBM dan LPG yang ditetapkan pemerintah sangat rendah.

Per Juli 2022, untuk Solar CN-48 atau Biosolar (B30), dijual dengan harga Rp 5.150 per liter, padahal harga keekonomiannya mencapai Rp 18.150. Jadi untuk setiap liter Solar, pemerintah membayar subsidi Rp 13.000.

Untuk Pertalite, lanjut Nicke, harga jual masih tetap Rp 7.650 per liter, sedangkan harga pasar saat ini adalah Rp 17.200. Sehingga untuk setiap liter Pertalite yang dibayar oleh masyarakat, Pemerintah mensubsidi Rp 9.550 per liternya.

Demikian juga untuk LPG PSO, di mana sejak 2007 belum ada kenaikan, harganya masih Rp 4.250 per kilogram, di mana harga pasar Rp 15.698 per kg. Jadi subsidi dari pemerintah adalah 11.448 per kilo. Untuk Pertamax, Pertamina masih mematok harga Rp 12.500. Padahal untuk RON 92, kompetitor sudah menetapkan harga sekitar 17.000. Karena secara keekonomian harga pasar telah mencapai Rp 17.950.

“Kita masih menahan dengan harga Rp 12.500, karena kita juga pahami kalau Pertamax kita naikkan setinggi ini, maka shifting ke Pertalite akan terjadi, dan tentu akan menambah beban negara,” ujar Nicke.

