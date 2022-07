Aviliani: Belanja Pemerintah Belum Berjalan Fleksibel

Jakarta, Beritasatu.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, pemerintah harus menjalankan kebijakan belanja dalam APBN secara fleksibel. Penggunaan anggaran yang terjadi saat ini, dinilai belum berjalan fleksibel.

Ekonom Indef Aviliani mengatakan, hal itu terlihat dari komposisi belanja pemerintah yang mengalami kontraksi pada kuartal I 2022.

"Problemnya ketika masyarakat positif konsumsinya justru konsumsi pemerintah malah negatif. Nah ini menunjukkan kita masih punya pekerjaan rumah di mana APBN itu tidak fleksibel,” ucap Aviliani dalam acara Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia, Senin (11/7/2022).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada kuartal I 2021 belanja pemerintah sebesar Rp 523 triliun. Namun pada kuartal I 2022 turun menjadi Rp 490,6 triliun. Padahal, sisi penerimaan negara mengalami kenaikan dari Rp 379,4 triliun pada kuartal I 2021 menjadi Rp 501 triliun.

Aviliani mengatakan, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, sebab ketidakpastian masih terjadi dalam perekonomian nasional dan global. Menurutnya harus ada faktor diskresi untuk memindahkan anggaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek.

"Misalnya tadinya anggaran digunakan untuk vaksin gitu ketika sudah membaik harus dipindahkan. Memindahkan anggaran itu butuh waktu akibatnya belanja pemerintah jadi negatif dalam waktu kuartal pertama,” kata Aviliani.

Aviliani mengungkapkan ketika pandemi sudah mulai reda optimisme masyarakat cukup tinggi. Survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa indeks kepercayaan masyarakat sudah di atas 100 itu menunjukkan bahwa mereka optimistis bisa ekonomi itu kembali normal.

"Persepsi itu sangat bagus karena persepsi itu yang membuat orang mau belanja ya mengeluarkan uangnya untuk konsumsi. Ternyata konsumsi masyarakatnya meningkat cukup signifikan. Jadi itu salah satu hal positif yang perlu kita lanjutkan,” ucapnya.

