Kasus Omicron di Tiongkok, Harga Minyak Mentah Turun

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah melemah pada perdagangan Selasa pagi (12/7/2022) di Asia. Permintaan minyak diprediksi turun karena pengetesan Covid-19 massal di Tiongkok, sementara suplai masih ketat.

Harga minyak mentah berjangka Brent turun 0,97% ke US$ 106,1 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) turun 1,16% ke US$ 102,9 per barel.

Dengan the Federal Reserve AS diperkirakan akan terus menaikkan suku bunga, pada 7 Juli open interest di bursa berjangka New York Mercantile Exchange (NYMEX) turun ke level terendah sejak Oktober 2015 karena investor mengurangi aset berisiko.

Pekan lalu, spekulan minyak memangkas posisi kontrak jangka panjang mereka di NYMEX dan Intercontinental Exchanges ke level terendah sejak April 2020.

Pasar diguncang di awal sesi oleh berita bahwa Tiongkok telah menemukan kasus pertama dari subvarian Omicron yang sangat menular di Shanghai yang dapat menyebabkan pengujian massal lainnya, yang akan mengurangi permintaan bahan bakar.

Sumber: CNBC.com