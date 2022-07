Tanaku Raih Pre-Seed Funding US$ 5,5 Juta dari East Ventures Dkk

Jakarta, Beritasatu.com — Tanaku, perusahaan start-up di bidang teknologi properti (proptech) yang berbasis di Indonesia, mengumpulkan US$ 5,5 juta (Rp 82,5 miliar) pendanaan pra-awal (pre-seed) yang dipimpin oleh East Ventures.

Putaran pendanaan ini mencakup ekuitas dan pinjaman dari bank internasional terkemuka. Modal baru ini akan mempercepat misi Tanaku dalam menghadirkan kepemilikan rumah yang mudah diakses dan mengubah pengalaman membeli rumah secara radikal, dengan fokus saat ini pada membangun produk, memperluas tim, memperoleh rumah, dan melaksanakan strategi go-to-market.

“Kami sangat menghargai investasi dan kepercayaan East Ventures dalam visi kami untuk menjembatani kesenjangan kepemilikan rumah & mendorong inklusivitas keuangan di Indonesia. Kami senang bermitra dengan EV karena ikatan budaya yang kuat dengan Indonesia, pengetahuan mendalam tentang lanskap teknologi lokal, di saat yang bersamaan memiliki skala untuk mendukung ambisi kami,” kata Jonathan.

Tanaku didirikan oleh Jonathan Ma (Co-founder & Chief Executive Officer), Andries De Vos (Co-founder & Head of Product), Bhanu Prakash (Co-founder & Head of Marketing) & Alwin Hajaning (Co-founder & Head of Commercial) yang merupakan veteran industri di bidang properti, keuangan, hukum, produk, dan pertumbuhan. Mereka disatukan oleh misi yang sama dalam mendemokratisasi kepemilikan rumah dengan memberikan solusi pembiayaan yang lebih ramah untuk para pembeli.

Sejak tahun 2000, kepemilikan rumah di Indonesia terus menurun sebesar 2% setiap tahunnya, dan 70 juta milenial merupakan segmen yang paling terdampak dengan 70% dari angka tersebut tidak mampu membeli rumah mereka sendiri.

