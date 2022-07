Bahlil Soroti Standar Ganda Negara Maju soal Investasi Hijau

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, ada ketimpangan dalam aliran investasi hijau antara negara maju dan negara berkembang.

Persoalan tersebut, juga telah ia sampaikan di hadapan delegasi G-20 dalam pertemuan kedua Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG)/The Second TIIWG Meeting di Surakarta, Jawa Tengah, baru-baru ini.

"Isu yang saya bangun di dalam forum ini adalah ketidakadilan dalam aliran investasi hijau antara negara maju dan negara berkembang, di mana aliran investasi di bidang energi hijau masih sangat timpang," kata Bahlil saat memberi kuliah umum di kampus UI Salemba yang juga disiarkan secara daring, Selasa (12/7/2022).

Bahlil menyampaikan, hanya satu per lima nilai investasi energi hijau yang mengalir ke negara-negara berkembang. "Dengan kata lain, dua per tiga dari total populasi dunia hanya mendapatkan satu per lima dari total investasi hijau," ungkapnya.

Sementara di saat yang bersamaan, lanjut dia, negara-negara maju ingin semua produk memakai energi baru terbarukan (EBT). Menurut Bahlil, kondisi tersebut merupakan bentuk standar ganda yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap negara berkembang.

"Saya katakan, ini adalah cara standar ganda yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap negara berkembang. Kalian ingin mendapatkan energi hijau, tetapi kalian yang punya kemampuan capital tidak mau didistribusikan kepada negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam. Tapi di sisi lain, kalian paksa untuk mendapatkan satu energi yang murah, ini tidak fair," tegasnya.

Sumber: BeritaSatu.com