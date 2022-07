IHSG Diproyeksikan Tembus Level 7.800 pada Akhir Tahun Ini

Jakarta, Beritasatu.com- PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir tahun 2022 mencapai level 7.800 dan terendah pada 6.100. Proyeksi itu sejalan perekonomian nasional yang diperkirakan mampu bertahan di tengah ancaman inflasi serta rezim pengetatan moneter yang mengarah pada tren kenaikan suku bunga global.

Head of Research Mirae Asset Sekuritas Hariyanto Wijaya mengatakan, perekonomian nasional dan pasar saham masih akan bertahan di tengah kenaikan inflasi dan suku bunga di negara-negara di dunia. “Kami memasukkan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) ke stock picks saham Juli dengan prediksi IHSG pada akhir tahun pada 7.400,” jelasnya dalam acara Media Day: July by Mirae Asset Sekuritas, Selasa (12/7/2022).

Selain ICBP dan UNVR, PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT United Tractor Tbk (UNTR), PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), dan PT Indofood Sukses Makmur (INDF) masuk dalam rekomendasi.

Dia mengatakan, level 7.400 adalah skenario dasar IHSG (base scenario). Sementara skenario optimistis atau bullish scenario IHSG hingga akhir tahun 2022 adalah 7.800. Sedangkan skenario pesimistis atau bear scenario adalah 6.100.

Dia mengatakan ekonomi Indonesia diproyeksi mampu bertahan di tengah guncangan ekonomi global karena fundamental Indonesia masih baik sehingga IHSG tidak akan banyak terbebani oleh pasar saham AS yang sedang dalam tren koreksi.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto menilai, suku bunga bank-bank sentral di dunia akan terpacu oleh aksi bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) yang menaikkan suku bunga acuannya sebanyak tiga kali. Sepanjang tahun 2022, The Fed sudah menaikkan FFR sebanyak 150 basis poin (bps).

“Tahun ini, kami memprediksi suku bunga FFR akan dinaikkan hingga 3,4%, sejalan dengan prediksi pelaku pasar global. Selain itu, tahun depan kami prediksi akan ada resesi di AS sebagai dampak pengetatan moneter tahun ini. Sementara di Indonesia, perekonomiannya masih akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi,” kata dia.

Lebih lanjut, Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Juan Harahap, menilai dengan laju inflasi yang bertambah cepat serta usaha bank sentral menaikkan suku bunga, sudah berdampak pada nilai tukar rupiah. Tekanan rupiah tentunya akan menguntungkan perusahaan berorientasi ekspor, terutama batu bara.

