Kuartal I, Ekspor Lada Hitam Indonesia Meningkat 44,05%

Jakarta, Beritasatu.com– Ekspor komoditas lada hitam berdasarkan Harmonized System Code/HS-09041120 (lada hitam tidak ditumbuk) dan HS-09041220 (lada hitam ditumbuk) pada Januari-Maret 2022 atau kuartal I 2022, mencapai US$ 17 juta, naik 44,05% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Peningkatan nilai ekspor lada hitam Indonesia juga sejalan dengan volume ekspor pada periode tersebut yang mencapai 4.850 ton atau meningkat 10,16% yoy. Hal ini melanjutkan tren pada tahun sebelumnya (Januari-Maret 2021) dengan nilai ekspor US$ 11,80 juta atau naik 48,8% yoy. Sementara volume ekspor kuartal I 2022 mencapai 4.400 ton atau tumbuh 29,34% yoy.

“Permintaan yang meningkat untuk produk rempah termasuk lada hitam disebabkan mulai pulihnya ekonomi dunia seiring meredanya pandemi Covid-19," kata Kepala Divisi Indonesia Eximbank (IEB) Institute LPEI Rini Satriani dalam keterangan resmi Selasa (12/7/2022).

Untuk komoditas lada hitam tidak ditumbuk pada kuartal I 2022 meningkat 40,47% yoy mencapai US$ 15,64 juta dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar US$ 11,12 juta. Begitu juga dengan ekspor komoditas lada hitam ditumbuk yang mengalami peningkatan secara yoy di kuartal I 2022 sebesar 103,78% yoy mencapai US$ 1,36 juta dari US$ 0,67 juta pada Januari-Maret 2021, melanjutkan kenaikan pada kuartal I 2021 yang tumbuh 38,74% yoy.

Rini mengatakan kenaikan ekspor lada hitam juga sejalan dengan daya saing komoditas itu yang terbilang baik di pasar global. "Ini menjadi competitive advantage bagi Indonesia dalam melakukan ekspor, serta didukung utilisasi produk lada hitam pada industri makanan dan minuman,” kata dia.

Lada hitam merupakan salah satu komoditas sektor perkebunan yang memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lada hitam memiliki andil menghasilkan devisa negara, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menyediakan kesempatan kerja bagi petaninya. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut serta dalam mendukung peningkatan ekspor lada hitam melalui serangkaian program jasa konsultasi, di antaranya Program Desa Devisa Lada Hitam.

Berdasarkan data sebaran eksportir lada hitam Indonesia tahun 2020, Provinsi Lampung merupakan kontributor ekspor lada hitam terbesar di Indonesia dengan estimasi 58,33% dari total nilai ekspor lada hitam nasional. Oleh karena itu, LPEI melihat Lampung merupakan wilayah potensial untuk memperbesar eksportir melalui program Desa Devisa Klaster Lada Hitam yang saat ini tengah dilaksanakan bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

