Gagal Bayar Utang, Pendiri Perusahaan Kripto 3AC Diduga Kabur

New York, Beritasatu.com - Gagal bayar utang, para pendiri perusahaan investasi kripto Three Arrows Capital (3AC) diduga melarikan diri dari kreditur, menurut dokumen pengadilan yang baru-baru ini diajukan di New York.

Pengacara yang mewakili kreditur mengatakan keberadaan fisik Zhu Su dan Kyle Davies, yang mendirikan Three Arrows pada 2012, "saat ini tidak diketahui," menjelang sidang yang dijadwalkan pada pukul 9 pagi Selasa waktu setempat untuk membahas langkah selanjutnya dalam proses likuidasi. Dokumen-dokumen tersebut, yang diajukan Jumat malam, juga menuduh bahwa para pendiri tidak kooperatif dalam proses likuidasi. Pada hari Senin, pengacara meminta pengadilan merahasiakan identitas kreditur.

Three Arrows mengelola aset sekitar $10 miliar baru-baru ini pada bulan Maret. Pada 1 Juli, perusahaan mengajukan perlindungan kebangkrutan atau pailit dari kreditur AS di Distrik Selatan New York, setelah jatuhnya kripto dan runtuhnya proyek stablecoin terraUSD (UST) menghapus sebagian besar asetnya.

Sebelum pengajuan pailit, pengadilan di British Virgin Islands memerintahkan 3AC untuk dilikuidasi untuk membayar kembali utangnya.

Menurut pengajuan pengadilan hari Jumat, Zhu dan Davies, keduanya pernah bekerja untuk Credit Suisse, berpartisipasi dalam rapat Zoom minggu lalu untuk membahas langkah-langkah dasar untuk menyelamatkan aset mereka. Zhu dan Davies tidak menyalakan videonya, dan keduanya tetap diam selama durasi, dengan semua dialog dilakukan melalui penasihat. Pengacara mereka mengatakan pada saat itu bahwa mereka "berniat untuk bekerja sama."

Selama pertemuan, perwakilan yang membantu memfasilitasi likuidasi meminta akses langsung ke kantor 3AC dan informasi terkait rekening bank dan dompet digital mereka. Hingga hari Jumat, akses itu belum diberikan.

Ketika likuidator sebelumnya tiba di kantor 3AC Singapura pada akhir Juni dalam upaya untuk bertemu dengan para pendiri, “kantor tampak kosong kecuali sejumlah layar komputer yang tidak aktif.”

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com