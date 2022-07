Bursa Asia Mixed, Investor Tunggu Data Neraca Tiongkok

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia-Pasifik bergerak beragam pada hari Rabu (13/7/2022) menjelang data perdagangan Tiongkok dan keputusan bank sentral Korea Selatan dan Selandia Baru.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,42%, Indeks Komposit Shanghai naik 0,16%, Hang Seng Hong Kong naik 0,45%, S&P/ASX 200 turun 0,05%, Kospi Korea Selatan naik 0,58%, Straits Times Singapura turun 0,38%.

Tianqi Lithium anjlok sekitar 10% pada debut pasarnya di Hong Kong dari harga penawarannya sebesar 82 dolar Hong Kong (Rp 156.500). Terakhir pada 73,90 dolar Hong Kong.

Data perdagangan Tiongkok akan dirilis pada hari Rabu. Jajak pendapat Reuters memperkirakan bahwa ekspor akan tumbuh sebesar 12%, sementara impor akan meningkat sebesar 3,9%.

Bank of Korea menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin untuk pertama kalinya, membawa suku bunga menjadi 2,25%. Kenaikan tu sejalan dengan ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters. Reserve Bank of New Zealand juga akan menaikkan suku bunga setengah poin.

Sumber: CNBC.com