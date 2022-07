Pelaku Pasar Wait and See, IHSG Dibuka Relatif Datar

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,05% ke 6.720 pada awal perdagangan hari ini, S (12/7/2022).

The Fed bersiap untuk inflasi 8,8%. Investor menghindari aset berisiko dan mencari tempat berlindung yang aman. Saham Wall Street terus melemah, tetapi imbal hasil UST10Y stabil di bawah 3% dengan kurva imbal hasil terbalik (vs UST2Y 3,05%). Investor juga tertarik dengan safe haven USD, dengan indeks dolar DXY mencapai level tertingginya lagi di 108,07. Headline CPI AS Juni bulanan dan tahunan diproyeksikan sebesar 1,1% (Vs Mei 1,0%) dan 8,8% (Vs Mei 8,6%), sejalan dengan biaya bahan bakar, gas dan listrik yang lebih tinggi. Sementara itu, inflasi inti Juni bulanan dan tahunan diproyeksikan menurun, sebesar 0,5% (vs Mei 0,6%) atau 5,7% (vs Mei 6,0%), menunjukkan konfirmasi bahwa inflasi telah mencapai puncaknya, mengindikasikan kebijakan moneter The Fed akan lebih santai di musim gugur atau September.

RDG BI yang seminggu lebih awal dari pertemuan FOMC membuat investor cenderung wait and see. IHSG secara dominan bergerak di zona hijau, sebelum akhirnya ditutup melemah tipis 4 poin ke level 6.718 kemarin. Sektor Kesehatan dan Konsumen Non-Siklus memimpin penurunan. Selain menunggu data inflasi AS Juni di tingkat konsumen dan produsen yang diproyeksikan masih tinggi, sikap wait and see investor terkait perkembangan sejumlah isu di RDG BI. Sementara itu, potensi inflasi AS yang masih tinggi berpeluang membuat The Fed menaikkan FFR antara 50 bps-75 bps pada akhir Juli. Di tengah sejumlah sentimen, NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan bergerak ke atas di kisaran 6.650-6.800.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 0,11% ke kisaran 440,2, indeks LQ45 turun 0,07% ke kisaran 948,8, JII naik 0,15% ke 568,5.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,42%, Indeks Komposit Shanghai naik 0,16%, Hang Seng Hong Kong naik 0,45%, S&P/ASX 200 turun 0,05%, Kospi Korea Selatan naik 0,58%, Straits Times Singapura turun 0,38%.

