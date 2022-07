Jokowi Targetkan 100.000 Izin Usaha Harus Terbit Setiap Hari

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 100.000 nomor induk berusaha (NIB) per hari harus diterbitkan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan begitu, semakin banyak pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat mengakses permodalan dengan mudah ke perbankan.

“Yang saya minta 100.000 izin per hari harus keluar. Dan itu tanggung jawab kepala daerah supaya dorong pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk semuanya memiliki izin ini, nomor induk berusaha,” kata Jokowi saat menghadiri acara Pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) Perseorangan di Gedung Nanggala, Kompleks Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (13/7/2022).

Target itu diberikan karena sudah ada Online Single Submission (OSS), yaitu sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sebelum adanya OSS, pemerintah hanya sanggup mengeluarkan 2.000 izin usaha per hari. Sekarang, sudah bisa mencapai 7.000-8.000 per hari.

“Dulu sebelum ada OSS, itu per hari paling hanya 2.000 izin keluar, hanya 2.000. Sekarang sudah sampai angka 7.000-8.00 per hari. Tapi saya bukan minta angka 7.000-8.000 per hari,” ujar Jokowi.

