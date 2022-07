Ellen May: Market Bearish, Investor Bisa Masuk Bertahap

Jakarta, Beritasatu.com - Founder dan CEO Emtrade, Ellen May mengatakan kondisi pasar modal yang saat tengah menurun (bearish) bisa dimanfaatkan investor untuk memburu saham-saham berfundamental bagus dan berkapitalisasi besar atau bluechips.

"Dalam 1-2 bulan ke depan, IHSG masih bearish, cara masuknya pelan-pelan dan bertahap sambil wait and see," kata Ellen May dalam Next Gen Fest 2022 Future Read: Embracing Tomorrow bertema "How Stocks Changed My Life" yang diselenggarakan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Rabu (13/7/2022).

Ellen May mengatakan salah satu sektor yang bisa menjadi pilihan investor adalah saham perbankan seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tb (BBNI). "Kalau market sedang crash, pilihan saham bank, biasanya pas IHSG naik, perbankan naik duluan, alokasinya sekitar 30% dari total portoflio," kata Ellen May.

Sementara saham lainnya yang bisa dipilih adalah bluechips seperti PT Gudang Garam Tbk (GGRM), PT Astra International Tbk (ASII), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM).

Sektor lain yang bisa dijadikan pilihan adalah saham proerti seperti PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) atau PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Adapun sektor ritel di antaranya PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) dan PT Ace Hardware Tbk (ACES).

Bagi investor pemula kata Ellen, sebaiknya masuk ke saham perbankan yang berfundamental bagus untuk jangka panjang. "Kalau sudah ekspert, bisa mulai trading sesuai kondisi market," kata Ellen May.

Ellen May mengatakan bagi investor pemula sebaiknya membeli 5-10 saham dari modal yang ditempatkan. Langkah ini sebagai wujud diversifikasi sekaligus menekan risiko jika terjadi koreksi di bursa saham. "Idealnya dalam portolio ada lima saham sebagai langah diversifikasi, tetapi kalau modal sedikit bisa dua saham, atau bisa juga membeli reksa dana saham atau reksa dana campuran," kata dia.

