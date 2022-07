Mekanisme Kartu Prakerja Dapat Jadi Rujukan Program Lain

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, memaparkan program kartu Prakerja pada sesi utama panel ke-4 dengan tema Preparing Adults For The Future, dalam International Conference on Adult Education ke-7 (CONFINTEA VII) di Maroko, yang diikuti negara-negara anggota Unesco. (Foto: Dok. Kemenko Perekonomian)