Produksi Set Top Box TV Digital PT Inti Capai 10.000

Bandung, Beritasatu.com – PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT Inti (Persero) hingga pertengahan tahun 2022 telah memproduksi perangkat Set Top Box INTI DVBT2 sebanyak 10.000 perangkat. Jumlah tersebut merupakan realisasi produksi yang dimulai pada Mei 2022.

“Melihat animo masyarakat yang sangat luar biasa, targetnya angka produksi Set Top Box INTI DVBT2 ini akan kami tingkatkan hingga 50.000 unit untuk 10-20 hari berikutnya,” kata Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT Inti (Persero) Edi Witjara, Rabu (13/7/2022).

Dia mengatakan saat ini kapasitas terpasang PT Inti sekitar 630-1.000 unit per hari. Produksi sebesar 10.000 unit per 12 Juli 2022 itu akumulasi berbagai kanal penjualan, yaitu reseller dan penjualan online 7.165 unit, penjualan melalui akun INTI Official Store di Shopee, Tokopedia, dan Marketplace dan 2.835 unit.

“Untuk mengimbangi target, kapasitas produksi terpasang akan ditingkatkan signifikan hingga 5.000 unit per hari, yang dijalankan melalui dua shift,” tambah Edi Witjara.

Dia mengatakan perangkat buatan PT Inti ini dalam rangka migrasi siaran televisi analog menjadi digital yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Set Top Box INTI DVBT2 merupakan perangkat penerima siaran digital berbasis teknologi DVBT2 yang merupakan standar Digital Video Broadcasting Terrestrial generasi kedua dan ditambahkan fitur Early Warning System (EWS).

Set Top Box INTI DVBT2 hadir sebagai bentuk dukungan PT Inti (Persero) untuk mendukung transmisi analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO).

Perangkat yang berfungsi untuk menangkap sinyal televisi digital terhadap televisi yang masih analog itu, telah mengantongi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Nomor 195/SJ-IND.8/TKDN/2/2022 terkait penilaian tingkat kandungan dalam negeri dari perangkat Set Top Box DVBT2 1407, serta Sertifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 80825/SDPPI/2022 sebagai bukti lolos uji pemenuhan persyaratan sebagai produsen perangkat telekomunikasi untuk dapat melakukan aktivitas penjualan dan proses pengadaan di Indonesia.

