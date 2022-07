Efek Domino Crypto Winter, Celsius Ajukan Pailit

Jakarta, Beritasatu.com - Efek domino crypto winter mulai berjatuhan. Perusahaan kripto Celsius mengumumkan telah memulai proses pengajuan perlindungan kebangkrutan. Dalam pernyataan hari Rabu (13/7/2022), perusahaan mengatakan memiliki uang tunai $ 167 juta untuk mendukung operasi selama proses restrukturisasi.

Perusahaan yang berbasis di Hoboken, New Jersey itu sempat membekukan akun pelanggan, menyalahkan "kondisi pasar yang ekstrem."

Kondisi ekstrem atau yang sering disebut crypto winter ini mengacu kepada anjloknya nilai tukar koin digital, pada khususnya bitcoin dan ethereum, dua cryptocurrency yang paling banyak diperdagangkan. Keduanya turun lebih dari 70% dari puncaknya November lalu, dan runtuhnya stablecoin UST pada bulan Mei mengguncang pasar.

Celsius, yang mengklaim memiliki 1,7 juta pelanggan, mengiklankan kepada penggunanya bahwa mereka bisa mendapatkan hasil 18% melalui platform itu. Pengguna menyimpan kripto mereka dengan Celsius. Kripto itu kemudian dipinjamkan ke institusi dan investor lain. Pengguna kemudian mendapatkan hasil sebagai hasil dari pendapatan yang diperoleh Celsius. Diperkirakan, Celsius memiliki total pinjaman US$ 8 miliar kepada kliennya

Tetapi aksi jual pasar kripto telah merugikan Celsius. Perusahaan memiliki aset senilai $11,8 miliar pada 17 Mei, turun dari lebih dari $26 miliar pada Oktober tahun lalu, menurut situsnya.

Celsius tidak sendiri. Crypto winter sebelumnya memakan korban lain. Perusahaan kripto lainnya, Voyager, mengajukan perlindungan kebangkrutan minggu lalu, setelah menderita kerugian karena terpapar kebangkrutan perusahaan investasi kripto Three Arrows Capital. Seorang hakim di pengadilan kebangkrutan New York membekukan sisa aset Three Arrows Capital minggu ini. Dana tersebut kini dalam proses proses likuidasi. Sementara, para pendiri perusahaan investasi kripto Three Arrows Capital (3AC) diduga melarikan diri dari kreditur.

Sumber: CNBC.com