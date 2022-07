IHSG Dibuka Datar di Tengah Sentimen Inflasi AS

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) relatif datar di kisaran 6.640,5 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (14/7/2022).

FFR Futures mendukung kenaikan suku bunga 100 bps pada akhir Juli, untuk mengurangi Inflasi Headline atau IHK Juni yang mencapai 1,3% MoM (vs Mei 1% MoM) dan 9,1% YoY (vs Mei 8,6% YoY). Inflasi di bulan Juni didorong oleh lonjakan harga bahan bakar dan gas alam, yang masing-masing naik 11,2% MoM dan 8,2% MoM. Peningkatan juga terjadi pada inflasi inti (mengecualikan harga pangan dan energi), yang mencapai 0,7% MoM (vs Mei 0,6% MoM) dan 5,9% YoY (vs Mei 6% YoY). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa agresif Fed akan bereaksi terhadap potensi resesi ekonomi AS, dan sekali lagi mendorong minat safe-haven di UST10Y dan USD. Kemarin, Dow Jones memimpin tekanan pada saham Wall Street, ditutup turun 0,7%.

BI 7DRRR diperkirakan bertahan di level 3,50%, berbanding terbalik dengan FFR yang diperkirakan naik 100 bps berdasarkan proyeksi FFR Futures. Riset NHKSI melihat survei tersebut menggunakan asumsi inflasi inti CPI Juni masih rendah di 2,63% YoY atau di bawah nilai median target tahunan BI sebesar 2%-4%. Sementara asumsi kenaikan FFR sebesar 100 bps membuat suku bunga The Fed di level 2,50%-2,75% pada akhir Juli, hanya selisih 75 bps - 100 bps dari posisi 7DRRR BI. Selanjutnya, pelemahan rupiah berdampak positif terhadap saham emiten berbasis ekspor, dan mencatatkan pendapatan berdenominasi USD. Namun berdampak negatif terhadap saham emiten berbasis impor. Kemarin, IHSG melemah 1,2% menjadi 6.640 poin.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,19% ke kisaran 434,8, indeks LQ45 naik 0,11% ke kisaran 937,4, JII turun 0,16% ke 564,5.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,42%, indeks komposit Shanghai turun 0,63%, Hang Seng Hong Kong turun 0,3%, S&P/ASX 200 naik 0,37%, Kospi Korsel turun 0,36%, Straits Times Singapura turun 0,5%.

Sumber: BeritaSatu.com