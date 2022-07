Smartfren Telecom Bawa Indonesia Masuk ke Era Digitalisasi Berskala Penuh

Jakarta, Beritasatu.com - PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) tengah berupaya untuk menjadi game changer dalam sektor teknologi digital di Indonesia. Meski Indonesia terlambat dalam mengadopsi teknologi, khususnya internet, namun akhir-akhir ini masyarakatnya bisa dengan sangat cepat menerima perkembangan yang ada dan masuk didalamnya.

Chairman & CEO Smartfren Telecom Franky Oesman Widjaja mengatakan, perseroan ingin menjadi game changer di sektor teknologi. Adapun dengan perubahan ini diharapkan Indonesia bisa masuk ke era digitalisasi yang betul-betul berskala penuh atau full scale.

Ia pun meyakini upaya tersebut dapat terwujud. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang beruntung karena sudah ada roadmap pengembangan digitalisasi yang bisa ditiru dari negara yang sudah lebih dulu menjalankannya.

“Indonesia sebenarnya is very lucky, kita ada sudah ada roadmap di muka. Jepang, Korea, Tiongkok, itu semua sudah 6-7 tahun di depan, jadi kita bisa betul eskalasi tanpa banyak belajar. Jadi, kita bisa lebih cepat,” ungkap Franky dalam diskusi bertema ‘The Game Changer in Tech & Digital Sectors’ di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, dikutip Kamis (14/7/2022).

Adapun, guna menjadi game changer di sektor teknologi digital, Smartfren membangun Digital Infrastructure Platform sebagai upaya untuk mencapai target perseroan. Franky sendiri menekankan pentingnya digitalisasi guna mengoptimalkan bisnis. Hal itu dilakukan dengan cara menghubungkan berbagai kebutuhan dari berbagai titik pemangku kepentingan.

Franky pun mengingatkan pentingnya kebersamaan lintas pilar usaha Sinar Mas dalam mewujudkan niatan sebagai game changer. "Ada African quote, if you want to go fast you go alone, but if you want to go far, we go together (sendiri lebih cepat, bersama lebih jauh). Di Smartfren dan Sinar Mas, saya katakan we go together, far fast and beyond (bersama kita bergerak lebih jauh dan cepat). Merangkul semuanya, jadi pemikiran kita bisa beyond that,” ungkapnya.

Sumber: Investor Daily