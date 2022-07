Melemah Tipis, Kurs Rupiah Semakin Dekat ke Level Rp 15.000

Jakarta, Beritasatu.com - Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi hari ini, Kamis (14/7/2022), terpantau melemah tipis ke kisaran Rp 14.990.

Menurut data Reuters, pada pukul 09.30 WIB, di pasar spot exchange, kurs rupiah berada di level Rp 14.990 per dolar AS atau melemah 5 poin (0,03%) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 14.985. Transaksi hari ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.999-Rp 14.990 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap euro menguat 0,36% ke Rp 15.019,98, terhadap pound sterling menguat 0,19% ke Rp 17.782,64, terhadap yen menguat 0,35% ke Rp 108,65, terhadap dolar Australia melemah 0,03% ke Rp 10.133,24, terhadap dolar Singapura melemah 0,65% ke Rp 10.735,52.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang dunia utama lainnya, sempat tergelincir di bawah 108, tetapi terakhir di 108,394.

Sumber: BeritaSatu.com