Rp 30 Kuadriliun Hilang, Akankah Crypto Winter Berlalu?

Jakarta, Beritasatu.com - Dunia kripto dilanda musim dingin berkepanjangan atau crypto winter. Kapitalisasi pasar kripto mengalami penurunan massif, sekitar US$ 2 triliun atau Rp 30 kuadriliun, sejak puncak reli besar-besaran pada tahun 2021.

Bitcoin, koin digital terbesar di dunia, turun sekitar 70% dari level tertingginya sepanjang masa November 2021 di hampir $69.000. Hari ini, bitcoin ada di kisaran US$ 20.000

Crypto winter ditandai dengan melemahnya nilai tukar kripto dan turunnya minat investor secara berkepanjangan. Fenomena ini terakhir terjadi antara 2017 dan 2018. Sat itu, bitcoin turun dari kisaran US$ 20.000 di akhir 2017 ke US$ 3.200 di akhir 2018. Ethereum turun lebih parah dari US$ 1.400 ke bawah US$ 100. Selain itu, banyak koin-koin baru, yang muncul dari tren initial coin offering (ICO) saat itu, menjadi tidak bernilai karena pasar menjadi jenuh.

Clara Medalie, direktur riset perusahaan data kripto Kaiko, mengatakan kepada CNBC, bahwa penyebab crypto winter 2017-2018 adalah karena "pecahnya hype bubble (gelembung eforia) kripto".

BACA JUGA Gagal Bayar Utang, Pendiri Perusahaan Kripto 3AC Diduga Kabur

Berbeda dengan tahun 2017-2018, crypto winter tahun ini disebabkan oleh faktor makroekonomi. Pergerakan kripto tahun ini dipengaruhi sentimen makro seperti inflasi AS yang memanas sehingga memaksa the Federal Reserve menaikkan suku bunga. The Fed menargetkan inflasi di kisaran 2% tetapi faktanya inflasi menembus 9% bulan Juni ini secara year on year.

Aset-aset kripto bergerak berbanding lurus dengan ekuitas atau saham. Bitcoin misalnya turun 58% di triwulan kedua 2022, kinerja terburuk sejak 2011. Di periode yang sama, indeks acuan perusahaan teknologi Wall Street, Nasdaq, turun 22% lebih.

BACA JUGA Ini Dia Biang Kerok Runtuhnya Pasar Aset Kripto

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com