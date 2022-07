Bursa Eropa Menguat karena Investor Cermati Inflasi AS

London, Beritasatu.com— Bursa Eropa dibuka menguat pada Kamis (14/7/2022) karena bursa global mencermati data inflasi Amerika Serikat (AS) terbaru yang mencapai 9,1%.

Indeks FTSE Inggris di bursa Eropa dibuka naik 8 poin pada 7.172, DAX Jerman menguat 22 poin ke 12.773, CAC 40 Prancis bertambah 16 poin pada 6.014, dan FTSE MIB Italia 11 poin lebih tinggi jadi 21.179, menurut data IG.

BACA JUGA Bursa Eropa Ditutup Melemah Akibat Sentimen Inflasi AS

Bursa Eropa ditutup melemah pada Rabu (13/7/2022) karena investor merespons data inflasi AS yang lebih panas dari perkiraan. Indeks harga konsumen, ukuran barang dan jasa sehari-hari, melonjak 9,1% pada Juni dari tahun lalu, dan di atas perkiraan Dow Jones 8,8%.

Raihan itu menandai 1 bulan dari laju inflasi tercepat sejak Desember 1981. Tidak termasuk harga pangan dan energi yang bergejolak, CPI inti meningkat sebesar 5,9%, dibandingkan perkiraan 5,7%.

Angka tersebut dapat mendorong bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada pertemuan bulan ini. Sementara pada Juni, The Fed menaikkan suku bunga acuan tiga perempat poin persentase atau 75 basis poin ke kisaran 1,5% -1,75%, kenaikan paling agresif sejak 1994.

Di Wall Street, bursa saham diperdagangkan melemah karena investor merespons data inflasi.

BACA JUGA Bursa Eropa Ditutup Melemah, Investor Tunggu Data Inflasi AS

Adapun bursa saham Tiongkok memimpin kenaikan di Asia-Pasifik pada Kamis karena tingkat pengangguran Australia turun dan Singapura memperketat kebijakan moneternya.

Tidak ada pendapatan besar atau rilis data pada Kamis.

Di sisi lain, Komisi Eropa akan mengumumkan perkiraan ekonomi terbaru.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC