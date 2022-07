BRI Bawa Pekerja Berprestasi di Daerah Terima Penghargaan Internasional

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mendapatkan dua penghargaan bertaraf internasional yaitu Direktur Utama BRI Sunarso sebagai The Best ‘SME Banker of The Year’ dan BRI sebagai ‘The Best Treasury & Working Capital – SME’ dari The Asset Triple A pada Rabu 6 Juli 2022. (Foto: Dok. BRI)