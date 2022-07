US$ 1,2 T Kekayaan Entitas Asia Tersimpan di Luar Yurisdiksi

Badung, Beritasatu.com - Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) memperkirakan terdapat US$ 1,2 triliun kekayaan orang atau entitas di Asia tersimpan di luar yurisdiksi. Oleh karena itu diperlukan langkah konkret untuk menutup celah penghindaran pajak dan mendukung transparansi pajak.

Sekjen OECD, Mathias Cormann mengatakan praktik penghindaran pajak masih menjadi tantangan pemerintah di seluruh dunia terhadap penerimaan yurisdiksi di dunia termasuk di Asia.

"Penghindaran pajak masih jadi tantangan besar di seluruh dunia termasuk negara-negara di Asia, diperkirakan US$ 1,2 triliun kekayaan finansial di Asia berada di luar negeri dengan US$ 25 miliar per tahun, dana itu seharusnya dapat dimanfaatkan negara-negara di Asia untuk mensejahterakan rakyat," tutur Cormann dalam konferensi pers usai penandatanganan deklarasi Bali atau ASIA initiative, Kamis (14/7/2022).

Oleh karena itu, Mathias menyambut baik penandatanganan deklarasi Bali oleh 11 negara Asia yang mencerminkan komitmen politik dari setiap negara untuk mendorong transparansi perpajakan. Selain itu menjadi langkah menindak praktik pengelakan pajak dan aliran dana gelap (illicit financial flow). Dia berharap akan semakin banyak negara di Asia yang bergabung dalam Asia Initiative.

"Kami berekspektasi ada lebih banyak negara Asia yang mengikuti jejak langkah 11 yurisdiksi yang menandatangani Bali Declaration," ucapnya.

Menurutnya, OECD terus mendukung inisiatif transparansi perpajakan sejak beberapa tahun terakhir. Adapun kini sudah melihat adanya perbaikan serta hasil nyata. Hal ini tercermin dari tambahan penerimaan pajak US$ 120 miliar. Tambahan penerimaan tersebut direalisasikan melalui voluntary disclo sure program dan investigasi pajak luar negeri sejak 2009. "Hampir 1/3 pendapatan tambahan tersebut atau US$ 30 miliar berasal dari negara berkembang," tuturnya.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (perusahaan) sering kali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Alhasil penghindaran pajak menyebabkan negara merugi setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak. Dengan berkurangnya penerimaan pajak, berimbas juga pada menurunnya pendapatan uang negara.

Sumber: Investor Daily