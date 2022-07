Inflasi AS Tertinggi dalam 40 Tahun, Yellen Salahkan Rusia

Badung, Beritasatu.com - Menteri Keuangan AS Janet Yellen menyebut kenaikan inflasi AS karena ulah Rusia yang memulai perang sehingga membuat gejolak harga minyak dunia dan berimbas pada harga BBM di AS.

"Itu tercermin dalam data CPI (inflasi inti) kemarin, yang menunjukkan hampir setengah dari kenaikan berasal dari harga energi yang lebih tinggi. Inflasi di Amerika Serikat tetap sangat tinggi," kata Yellen di konferensi pers pertemuan Menteri Keuangan G-20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/7/2022).

Inflasi Amerika Serikat terus melonjak mencapai 9,1% di bulan Juni 2022, tertinggi sejak 1981. Sebelumnya, inflasi Mei menembus 8,6%.

Yellen menilai, krisis energi dan pangan yang mengancam dunia dipicu oleh tindakan Rusia. Apalagi Rusia merupakan salah satu pengekspor terbesar minyak dunia.

"Tantangan besar hari ini datang dari tindakan ilegal Rusia dalam perang tak beralasan. Kami melihat efek negatif dari perang itu di setiap sudut dunia, terutama terkait dengan harga energi yang lebih tinggi dan kerawanan pangan," kata Yellen.

