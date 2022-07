Modernisasi Teknologi Kunci Menangkan Persaingan Era Digital

Jakarta, Beritasatu.com- Di era digital ini, perbankan menjadi salah satu dari sedikit sektor industri yang berhasil berbenah dan bertransformasi menyesuaikan diri. Semangat berubah pada dasarnya bisa dianggap sebagai DNA yang tidak bisa dilepaskan dari kinerja dan perkembangan industri perbankan.

Managing Director APAC Thought Machine, Nick Wilde mengatakan, setiap perbankan, baik incumbent maupun baru, perlu memodernisasi teknologinya menjadi lebih digital agar terus eksis dalam persaingan layanan keuangan. Melalui digitalisasi perbankan, selain kebutuhan nasabah terpenuhi, biaya operasional makin efisien.

“Bank-bank saat ini saya pikir tengah mengalami persaingan ketat dengan berevolusinya platform ekonomi (GoTo, Bukalapak, Apple). Kita juga bisa melihat bahwa ketika modernisasi sudah dilakukan biaya operasional (sistem digital) akan jauh lebih rendah daripada legacy,” jelas Nick dalam webinar ”The DNA of Next-Generation Digital Banking’ “Disruption and Innovation in Core Banking to Build The Customer-Centric Bank of The Future” Kamis (14/7/2022).

Perkembangan digitalisasi yang semakin pesat, semakin membuka berbagai peluang dan inovasi bagi industri jasa keuangan. Chief Sales and Marketing Officer Soluix Finteknologi Indonesia, Eryco Putra mengungkapkan ada peluang bagi perbankan untuk membuka diri dan menawarkan berbagai inovasi layanan keuangan atau banking as a service.

“Opportunity ke depan akan semakin banyak. Misalnya saja social commerce (social media e-commerce) yang membawa peluang tidak hanya pada ekosistem, tetapi pada bank. Bagaimana bank bisa menawarkan solusi (layanan keuangan) yang mudah kepada influencer, pembuat konten, dan SME,” kata Eryco.

Dia menyarankan agar perbankan tidak terpaku pada sistem bisnis turunan yang belum tentu bisa memenuhi kebutuhan ini. Modernisasi pada teknologi, SDM dan proses bisnis perbankan diperlukan untuk menjalankan banking as a service. Meski demikian, kata dia, biaya untuk melakukan investasi pada modernisasi tidak murah.

Perkembangan teknologi telah mengubah tren perilaku konsumen dan pasar di sektor jasa keuangan. Sehingga, perlu adanya renewal digitalisasi dan repositioning model bisnis untuk mengikuti perubahan dan perkembangan, serta reinvention atau penciptaan dan inovasi sebuah model bisnis dan cara kerja baru dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis.

“OJK memandang bahwa Inovasi Keuangan Digital (IKD) merupakan hal positif dan perlu di-support agar dapat mendorong lembaga jasa keuangan memberikan layanan lebih cepat, mudah, murah dan bisa diakses oleh masyarakat dimana saja,” tambah Senior Executive Analyst of Digital Finance Innovation Group OJK Moh Eka G Sukmana.

Menurutnya, inovasi keuangan digital harus diatur dengan tujuan mengedepankan perlindungan konsumen, memfasilitasi pengembangan infrastuktur digital supaya lebih efektif dan efisien. Kemudian penguatan regulasi dan pengawasan untuk mencegah disrupsi, memastikan standarisasi dan interoperabilitas, serta mendukung inovasi yang bertanggung jawab juga menciptakan ekosistem keuangan digital.

“Hal tersebut yang menjadi dasar OJK untuk mengatur terkait dengan penyelenggaraan inovasi keuangan digital, pengaturan tersebut adalah bagaimana inovasi keuangan digital tetap berkembang baik dan juga memitigasi risiko,” imbuh Eka.

Sementara itu, Expert Associate Partner McKinsey and Company, Aditya Saxena mengatakan, terdapat tiga komponen utama untuk bank digital dalam mengembangkan operasi front end digital pada perbankan. Pertama, bank masih harus mempertahankan cabang-cabangnya di samping mengurangi jejak fisik bagi nasabah. Kedua, komponen modular dalam perbankan harus dapat dikonfigurasi, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam kecepatan operasi digital front end beroperasi pada kecepatan yang diperlukan, serta komponen waktu model operasi yang cepat dan gesit dalam perkembangan digital.

