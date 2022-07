IHSG Dibuka Melemah Seiring Koreksi di Bursa Asia

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,35% ke 6.666,6 pada awal perdagangan hari ini, Jumat (15/7/2022).

Hasil kuartalan dari dua bank utama AS meleset dari ekspektasi, membuat Wall Street di bawah tekanan hampir 2% pada awal perdagangan. Ekspektasi laba meleset, setelah bank meningkatkan pencadangan untuk mengantisipasi kredit macet. Investor juga menanggapi negatif inflasi tingkat produsen yang melebihi ekspektasi, dengan PPI AS Final Demand Juni naik menjadi 1,1% MoM (melampaui survei 0,8% MoM) dan 11,3% YoY (melampaui survei 10,7% YoY). Perbankan menghadapi inflasi tinggi yang mengkhawatirkan masyarakat, dengan kecenderungan hard Landing. Tekanan mereda setelah saham teknologi mendorong Nasdaq, dan pernyataan Gubernur Fed Christopher Waller mendukung kenaikan FFR hanya 75 bps, dibandingkan 100 bps pada akhir Juli.

Ekspektasi peningkatan surplus Neraca Perdagangan dan pertumbuhan ekspor menjadi katalis positif, mendorong technical rebound IHSG menguat 49 poin ke level 6.690. Neraca Perdagangan Indonesia Juni diproyeksikan surplus +US$ 3,5 miliar (vs Mei US$ 2,9 miliar); Ekspor Juni diproyeksikan tumbuh +30,3% YoY (vs Mei +27% YoY), karena nilai tukar rupiah stabil dan terdepresiasi di kisaran Rp 15.000/USD. Sementara itu, investor masih mencermati investor asing yang kembali mencatatkan net sell, dan perkembangan penerbitan BI 7DRRR Juli berdasarkan data survei Bloomberg, tetap di level 3,50%. Industri memimpin penguatan sektoral, naik lebih dari 2%. NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan bergerak ke atas pada kisaran 6.600-6.800.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 0,37% ke kisaran 437,1, indeks LQ45 turun 0,47% ke kisaran 944,1, JII turun 0,86% ke 568,6.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,25%, indeks komposit Shnghai turun 0,49%, Hang Seng Hong Kong turun 1,13%, S&P/AX 200 turun 1,43%, Kospi Korsel turun 0,51%, Straits Times Singapura naik 0,49%.

Di tengah lockdown Covid-19, PDB Tiongkok tumbuh tipis sebesar 0,4% pada kuartal kedua dibanding periode yang sama tahun lalu, meleset dari ekspektasi karena ekonomi berjuang. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan pertumbuhan 1% pada kuartal kedua.

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average turun 0,46%, atau 142,62 poin, menjadi 30.630,17, sedangkan S&P 500 turun 0,3% menjadi 3.790,38. Nasdaq Composite naik tipis 0,03% menjadi 11.251,19.

Sumber: BeritaSatu.com