BPS: Juni, Neraca Perdagangan Surplus US$ 5,09 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2022 masih mengalami surplus sebesar US$ 5,09 miliar. Surplus neraca perdagangan ini sudah terjadi sejak Mei 2020.

Kepala BPS Margo Yuwono memaparkan, nilai ekspor Indonesia pada Juni 2022 mencapai US$ 26,09 miliar, naik 21,30% dibandingkan ekspor Mei 2022 yang sebesar US$ 21,51 miliar. Bahkan bila dibandingkan dengan ekspor Juni 2021 yang sebesar US$ 18,55 miliar, terjadi peningkatan 40,68%.

Untuk impor, nilainya mencapai US$ 21,00 miliar atau naik 12,87 % dibandingkan Mei 2022 yang sebesar US$ 18,61 miliar. Sedangkan jika dibandingkan dengan Juni 2021 yang sebesar US$ 17,22 miliar mengalami kenaikan 21,98%.

“Pada Juni 2022, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$ 5,09 miliar. Untuk nonmigas surplus US$ 7,23 miliar, sementara untuk migas masih defisit US$ 2,14 miliar," kata Margo Yuwono dalam pemaparan Neraca Perdagangan Juni 2022, Jumat (15/7/2022).

Yuwono menambahkan, minyak kelapa sawit menjadi penopang surplus neraca perdagangan Indonesia. Pada Juni 2022, minyak kelapa sawit menyumbang hingga 54% terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com