Ditopang CPO dan Batu Bara, Ekspor Juni 2022 Tumbuh 40%

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$ 26,09 miliar pada Juni 2022. Angka ini menunjukan kenaikan 21,30% jika dibandingkan posisi Mei 2022 (month to month/m-to-m) dan mengalami peningkatan 40,68% jika dibandingkan posisi Juni 2021 (year on year/ Y-on-Y).

“Kalau dilihat untuk yang nonmigas ekspor kita ditunjang oleh lemak dan minyak hewan atau nabati(HS 15) yang secara bulan ke bulan meningkatnya sangat impresif yaitu sebesar 300,66%. Kemudian yang kedua yang peningkatannya juga cukup tinggi adalah kendaraan dan bagiannya (HS 87) itu meningkat 40,11%,” ucap Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers di Kantor BPS pada Jumat (15/7/2022).

Bila dilihat menurut sektor, maka seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif baik jika dibandingkan posisi Mei 2022, juga bila dibandingkan dengan posisi Juni 2021. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu industri pengolahan. Nilai ekspor industri pengolahan pada Juni 2022 mencapai US$ 18,27 miliar. Secara m-to-m terjadi kenaikan 29,21% sedangkan secara y-on-y terjadi kenaikan 29,82%. Sektor ini memberikan sumbangan 70,01% terhadap keseluruhan ekspor pada Juni 2022.

“Kalau dilihat pendorong peningkatan ekspor untuk industri pengolahan itu berasal dari komoditas minyak kelapa sawit, dan pakaian jadi atau konveksi dari tekstil. Ini adalah dua komoditas utama pendorong peningkatan ekspor untuk industri pengolahan,” ucap Margo.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily